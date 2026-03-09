聽新聞
經典賽／中華隊連上16天班今休假等結果 曾總：保持前進邁阿密心情
中華隊完成世界棒球經典賽4場預賽，收下2勝2敗，能否晉級要視今天南韓、澳洲之戰結果，團隊經歷連續15天上班日加1天移動日，今天放假1天，等待晚間結果出爐。
中華隊逆境求生，最後兩場漂亮擒下捷克、南韓隊，不讓晉級希望斷在自己手中，接下來就是要看今晚澳洲、南韓之戰結果。
總教練曾豪駒表示，團隊在這4天經歷張力非常大的比賽，希望大家好好回去休息睡覺、陪陪家人，放鬆一下心情，「現在要看後面怎樣演變，我們就是保持好要前進邁阿密的心情。」
中華隊前一個休兵日已是2月23日，接下來在台灣打了3場自辦熱身賽，移動到宮崎後打1場官辦熱身賽，再到東京進行4場預賽，已經連續16天沒有放假。
陳傑憲坦言，2月28日移動日也不算有真的休息到，一路到現在，已經10多天沒有好好休息，今天剛好賽程輪空，家人有來這邊，自己也需要身心放鬆一下，「比賽（南韓對澳洲之戰）不是我們可以控制，現在命運掌握在別人手中只能靜待，相信老天會給我們一個很棒的機會，我們也會把握，在結果出來之前，會先讓自己身體好好放鬆。」
