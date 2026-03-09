經典賽／中華隊等1個奇蹟…澳洲形勢最有利 教頭不管數學課：贏就對了

世界棒球經典賽C組在昨天產生第一張晉級門票，由衛冕冠軍日本隊先一步確定拿到飛往美國邁阿密的機票，剩下一張要看今晚澳洲、南韓之戰結果，目前以澳洲隊形勢最有利，總教練尼爾森（Dave Nilsson）透露：「在我們來到東京之前，就對晉級第二輪很有信心，我們也確實有機會。」

中華隊昨天奮戰10局以5：4擊敗南韓隊，寫下賽史第一次，精彩的一戰已經完成所有自己能掌握的部分，接下來就是等待命運。

若澳洲今晚贏球，將由澳洲晉級八強，輸球則會進入台、韓、澳比較對戰失分率，澳洲隊3：0完封中華隊已經先占據優勢，即便輸給南韓隊，仍有可能拿到晉級門票。中華隊想要前進邁阿密，必須寄望澳洲丟掉8分以上、南韓丟掉3分以上。

澳洲隊昨天帶給日本隊極大壓力，最終3：4輸球，錯過在昨晚鎖定晉級門票，尼爾森坦言：「大家情緒都很複雜，因為其實我們有機會拿到分組第一，我們會先花一點時間消化這場比賽，然後把它放下，接著為下一場比賽做好準備。」

他說，來到東京之前，團隊就對晉級第二輪很有信心，現在也確實還有機會，「我們的野手都很健康，投手也都準備好了。」他說今天面對南韓隊一戰，目標是一樣的，「雖然，數學上來說，會有些不同情況，但我們的目標就是贏球，當對方打擊時，就是盡力阻止他們得分，就是這麼簡單。」

澳洲隊推出去年效力韓職培證英雄、今年加盟LG雙子的29歲左投威爾斯（Lachlan Wells）先發，尼爾森表示，這是在預賽開始前就已經排定的調度，也對自家投手表現有信心。