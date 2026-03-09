快訊

經典賽／中華隊贏球淚崩情緒沸騰 美體育台轉播：可感受此刻對台灣意義

中央社／ 華盛頓8日專電
中華隊8日以５：４擊敗南韓隊後，中華隊球員慶祝。 路透社
中華隊8日以５：４擊敗南韓隊後，中華隊球員慶祝。 路透社

世界棒球經典賽中華隊今天擊敗韓國隊，球員情緒沸騰落淚。美國體育台播報員以感性口吻轉播中華隊淚崩瞬間，形容能看見、聽見勝利對台灣的意義；「你以為這對這些年輕人來說不重要嗎？畫面已經說明一切」。

中華隊今天與韓國隊交手，張育成、鄭宗哲、費爾柴德陸續開轟，延長賽10局中華隊靠著接連短打戰術搶分，以5比4擊敗韓國隊，為隊史經典賽對戰首勝，保有晉級8強生機。

福斯廣播公司體育台（FOX Sports）兩位播報員的情緒隨畫面起伏，在中華隊淚灑球場時說，在這場非贏不可的生死戰中，帶傷上陣的隊長陳傑憲打回致勝一分。

「你可以看見、聽見，也感受得到這一刻對台灣的意義。從喜悅，到失落，再到落淚。如果有人以為這對這些年輕人來說意義不大，那麼眼前的畫面已經說明了一切，多麼精彩的表現」，播報員說。

他表示，有時候，「比賽會要求你耐心等待，讓比賽的節奏來到你面前；而他們（中華隊）在最恰當的時刻找回自己的節奏」。畫面帶到中華隊球員抱成一團歡呼，「國防部長」張育成也忍不住落淚，鼻子都紅。

有網友為台灣「拚死奮戰」表達敬意，也有人留言表示，不認為美國人理解這場戰役對台灣人的意義。

中華隊擊敗韓國隊，球員情緒沸騰落淚。美國體育台播報員以感性口吻轉播中華隊淚崩瞬間，形容能看見、聽見勝利對台灣的意義。 路透社
中華隊擊敗韓國隊，球員情緒沸騰落淚。美國體育台播報員以感性口吻轉播中華隊淚崩瞬間，形容能看見、聽見勝利對台灣的意義。 路透社

這名X用戶代號為「莎拉．李」（Sara Lee）的網友寫道，台灣是唯一一個因為中國因素而無法成為聯合國成員國的國家。他們被禁止在國際場合使用自己的國旗，他們與所有國家的邦交都因中國的要求而任意終止。

她說，這是一個只有2350萬人口的小國，但當他們把「台灣」字樣寫在胸前時，他們比其他國家運動員的情緒更澎湃。

中華隊打世界棒球經典賽再次掀起對「中華台北」的討論，有網友呼籲幫台灣「正名」，勿再稱呼中華隊為中華台北。美國網路媒體Heavy5日即刊出「台灣為何以中華台北的名義參賽」報導，解釋「中華台北」的始末。

報導指出，台灣的球迷及運動員對「中華台北」的名稱並不買帳。在國際賽事中，許多球迷直接稱呼球隊為「台灣隊」。今年世界棒球經典賽開幕時，雖然台灣對外的官方名稱是「中華台北」，但仍有數千名球迷在東京巨蛋外揮舞著台灣旗幟，高喊「台灣隊」。

中華隊在經典賽歷史首度擊敗韓國。 路透社
中華隊在經典賽歷史首度擊敗韓國。 路透社

「對許多支持中華隊的人來說，這個名稱更代表了他們的認同，而不是政治立場」。報導指出， 2018年，台灣舉行公投否決東奧正名提案，其中一個原因是他們憂心這將使運動員失去參加國際賽事的資格。

2勝1敗的澳洲隊明天要對上1勝2敗的韓國隊，若由韓國隊贏球，則台、韓、澳戰績皆為2勝2敗，要比較失分率決定第二張晉級門票。

經典賽

