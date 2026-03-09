聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／多明尼加4轟加持 12比1大勝荷蘭

中央社／ 邁阿密8日綜合外電報導
7局下半時，索托（JuanSoto）轟出兩分砲。 路透社
7局下半時，索托（JuanSoto）轟出兩分砲。 路透社

世界棒球經典賽（WBC）D組預賽多明尼加陣中索托、小葛雷諾、卡米內羅以及威爾斯今天聯手開轟，助隊以12比1大勝荷蘭，持續保持不敗。

美聯社報導，比賽進入到7局下半時，索托（JuanSoto）轟出兩分砲，讓多明尼加取得雙位數領先，賽事依據提前結束規則（Mercy Rule）收工。這是本屆賽會中第3場未打滿9局的比賽，另外兩場為C組的日本13比0擊敗台灣，以及台灣14比0大勝捷克。

這場比賽多明尼加首局就對荷蘭先發弗蘭森（ArijFransen）展開攻勢，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出帶有打點的一壘安打，馬爾特（Ketel Marte）則利用游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）傳球失誤從三壘衝回本壘得分，以先拿下兩分開局。

荷蘭2局上由葛雷戈里斯（Didi Gregorius）轟出陽春砲縮小差距，不過3局下小葛雷諾補上一發兩分砲，多明尼加又將比分擴大為4比1。

多明尼加5局下開創大局，一舉攻下6分，徹底拉開差距。卡米內羅（Junior Caminero）先轟出三分砲，威爾斯（Austin Wells）隨後補上一發兩分砲，馬爾特的高飛犧牲打再添分數，將比數擴大至10比1。

多明尼加先發投手塞維里諾（Luis Severino）主投4局，僅被敲3安打、失1分，送出5次三振。塔提斯（Fernando Tatis Jr.）和馬爾特此役各獲3次保送。

在邁阿密貸得寶公園（loanDepot Park）舉行的D組預賽，多明尼加前兩戰累計以24比4的得失分壓制對手。

經典賽 多明尼加 荷蘭

延伸閱讀

經典賽／吉田正尚關鍵超前轟 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

經典賽／史庫柏投第1球就挨轟成唯一失分 美國9：1解決英國

經典賽／阿比斯再見三分砲 荷蘭一棒擊沉逆轉尼加拉瓜

經典賽／大聯盟打者互轟 「日韓大戰」前五局5：5平手

相關新聞

經典賽／艱難克韓 中華隊員相擁流下英雄淚

中華隊在世界棒球經典賽完全沒有退路，昨天預賽最後一戰推出六名投手壓制南韓隊打線，延長十局以五比四打贏這場「非贏不可的戰役」，先發投手古林睿煬投到手指破皮退場，他賽後多次激動哽咽向球迷喊話，「真的不要只有贏球才喜歡我們。」

經典賽／吉田正尚關鍵超前轟 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）前兩戰都拿下勝利，今天與澳洲隊交手之前，已經確定取得8強門票，但此戰在天皇一家觀戰之下，卻意外陷入苦戰，打完6局1分落後，直到7局下靠吉田正尚擊出逆轉2分砲，且守住9局上的緊張局面，終場以4：3勝出，3連勝登上分組第一。

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／贏球功臣…費爾柴德連2場開轟 願再披中華戰袍

中華隊在世界棒球經典賽首次邀請台美混血好手參賽，廿九歲好手費爾柴德在東京巨蛋展現巨砲火力，對捷克、南韓隊之戰連續都轟出全壘打，成為中華隊得勝的大功臣；他在昨天對南韓隊之戰結束後透露，未來仍願代表中華隊出賽，「只要台灣願意邀請，我很樂意。」

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。