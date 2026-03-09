聽新聞
南韓3先發精銳盡出 失算吞敗

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導

為了終結連三屆經典賽止步預賽，南韓隊機關算盡，將三位先發投手押在面對中華隊出牌，總教練柳志炫賽後坦言，設定這是一場必須要贏的球，卻沒能贏下來。

中華隊賽程連打四天是考驗，南韓隊也不輕鬆，前天晚上與日本隊上演打擊大混戰，考量到隔天午場馬上要面對中華隊，南韓媒體先前已有「捉放」討論，建議南韓隊放掉硬拚日本隊、全力抓台灣。柳志炫雖未明說，但坦言對日本隊之戰在調度上有所保留，並未將最好的投手戰力派上前線。

南韓隊面對中華隊一口氣派出三位先發底的投手，首先是具備十年大聯盟資歷的卅八三歲左投柳賢振，第二任派上二○二四年韓職勝投王郭彬，第三任推出現役大聯盟投手、美籍韓裔唐寧，戰局發展卻不如預期，三人各挨了一發全壘打。

柳志炫表示，這一場推出這三位投手，是在預賽開始前就已擬定的調度，「這場是我們必須贏的比賽，結果沒能贏下來，但我們現在還是有機會可以晉級，我們會回去飯店後好好準備與澳洲隊的比賽。」

他也提到，從自己二○二三年進入國家隊教練團以來，已經看過、交手過中華隊不少次，中華隊一直都是強勁的對手，實力成長很多。

經典賽 南韓 中華隊 柳志炫 日本隊 柳賢振

延伸閱讀

經典賽／賽前就擬定要押3位先發投手 南韓教頭：必勝的比賽卻沒贏

經典賽／坦言對日本之戰戰力有所保留 南韓全力抓中華隊

經典賽／彭政閔形容柳賢振陰柔型 預測南韓3名主力投手全上

經典賽／連南韓監督都意外！「沒想到林昱珉不會上」

相關新聞

經典賽／吉田正尚關鍵超前轟 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）前兩戰都拿下勝利，今天與澳洲隊交手之前，已經確定取得8強門票，但此戰在天皇一家觀戰之下，卻意外陷入苦戰，打完6局1分落後，直到7局下靠吉田正尚擊出逆轉2分砲，且守住9局上的緊張局面，終場以4：3勝出，3連勝登上分組第一。

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

經典賽／好多人都哭了…賽史對韓第一勝 曾豪駒：棒球就是這麼有趣

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

經典賽／費爾柴德讓台灣球迷瘋狂 表態願意再度接受中華隊邀請

中華隊今天靠張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）先後開轟，以及10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，終場以5：4擊敗南韓，保住晉級八強機會，費爾柴德連續兩天轟出全壘打，再度成為台灣球迷心目中的大英雄。

