南韓3先發精銳盡出 失算吞敗

為了終結連三屆經典賽止步預賽，南韓隊機關算盡，將三位先發投手押在面對中華隊出牌，總教練柳志炫賽後坦言，設定這是一場必須要贏的球，卻沒能贏下來。

中華隊賽程連打四天是考驗，南韓隊也不輕鬆，前天晚上與日本隊上演打擊大混戰，考量到隔天午場馬上要面對中華隊，南韓媒體先前已有「捉放」討論，建議南韓隊放掉硬拚日本隊、全力抓台灣。柳志炫雖未明說，但坦言對日本隊之戰在調度上有所保留，並未將最好的投手戰力派上前線。

南韓隊面對中華隊一口氣派出三位先發底的投手，首先是具備十年大聯盟資歷的卅八三歲左投柳賢振，第二任派上二○二四年韓職勝投王郭彬，第三任推出現役大聯盟投手、美籍韓裔唐寧，戰局發展卻不如預期，三人各挨了一發全壘打。

柳志炫表示，這一場推出這三位投手，是在預賽開始前就已擬定的調度，「這場是我們必須贏的比賽，結果沒能贏下來，但我們現在還是有機會可以晉級，我們會回去飯店後好好準備與澳洲隊的比賽。」

他也提到，從自己二○二三年進入國家隊教練團以來，已經看過、交手過中華隊不少次，中華隊一直都是強勁的對手，實力成長很多。