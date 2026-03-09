聽新聞
3隊若互咬 中華隊晉級看比分

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導

中華隊昨天延長賽一分險勝宿敵南韓隊，保住晉級八強的一線生機。接下來命運要看今晚六時南韓、澳洲隊交手的計分板如何演變，中華隊想要搭上飛往美國邁阿密的晉級包機，必須南韓隊勝澳洲隊，且南韓隊拿八分以上、澳洲隊拿三分以上。

經典賽Ｃ組已由日本隊拿到第一張晉級門票，剩下一張由中華隊、南韓隊、澳洲隊相爭。

本屆經典賽採取和上屆相同的平手採計順序，首先比較平手球隊之間的對戰成績，其次為失分率，計算方式為平手球隊之間的對戰總失分除以總出局數，第三為平手球隊之間的對戰責失分率（總責失分除以總出局數），第四為平手球隊間的對戰團隊打擊率；若比較仍無結果，由大會抽籤決定排名。

中華隊想要晉級，必須先靠南韓隊擊敗澳洲隊，形成三隊都是二勝二敗且對戰互咬。進入比較失分率，南韓隊必須攻下八分以上，且澳洲隊攻下三分以上，中華隊的失分率才能優於兩隊，才能取得珍貴的晉級門票。

