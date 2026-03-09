日本戰澳洲…天皇觀賽 60年首度「天覽試合」

世界棒球經典賽Ｃ組預賽，日本隊昨晚對澳洲隊面臨苦戰，也使中華隊及南韓隊看得心驚膽戰；日本隊直到第七局才回神，靠著吉田正尚的全壘打才超前比數，澳洲隊九局還轟出兩支陽春砲追近比數，日本隊最後以四比三險勝。Ｃ組第二張晉級八強門票，將在今晚澳洲隊與南韓隊交手的結果才能確定。

日本隊前兩戰分別擊敗中華隊、南韓隊，昨天南韓隊敗給中華隊後，日本隊就已提前確定晉級，成為本屆經典賽首支闖進八強隊伍。日本隊雖已晉級，但如果輸給澳洲隊，日、澳就攜手進八強，中華及南韓隊就遭淘汰。

昨天比賽是日本棒壇六十年來首次的「天覽試合」，德仁天皇一家親臨現場觀賽，是繼一九六六年的日美職棒對抗賽後，再次有天皇親臨觀賽，原本火力凶猛的日本武士隊打線卻意外熄火，連球星大谷翔平也靜悄悄。

日本隊前六局僅由後段棒次敲出三支零星安打，澳洲隊在六局靠著長打和日本的守備失誤先取得一比○的領先。悶了大半場的日本隊打線直到七局，吉田正尚在兩出局後轟出超前的兩分砲，才取得一分超前。

日本隊在八局靠佐藤輝明長打，加上對手奉送四次保送多添兩分，但九局終結者大勢登板，卻挨了兩發陽春砲製造緊張局面，最終仍驚險守住勝利。

日本隊全場僅敲五支安打，比澳洲隊少三支。大谷翔平前兩戰合計六打數敲出五支安打，包括兩發全壘打，但昨天沒有安打演出，前三打席都出局。