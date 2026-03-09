贏球功臣…費爾柴德連2場開轟 願再披中華戰袍

中華隊在世界棒球經典賽首次邀請台美混血好手參賽，廿九歲好手費爾柴德在東京巨蛋展現巨砲火力，對捷克、南韓隊之戰連續都轟出全壘打，成為中華隊得勝的大功臣；他在昨天對南韓隊之戰結束後透露，未來仍願代表中華隊出賽，「只要台灣願意邀請，我很樂意。」

費爾柴德在預賽固定先發，合計十二次打數三支安打，雖然打擊率只有二成五○，但靠精準選球獲得四次保送；他在前天對捷克隊之戰轟出滿貫砲，昨對南韓隊再轟兩分砲，預賽共攻下六分打點、跑回五分，還有三次盜壘成功，展現全方位破壞力。

中華隊昨天打贏重要比賽，費爾柴德賽後分享屠韓心得，形容「感覺非常棒」。他說，隊友在預賽四戰互相扶持，剛開始輸掉兩場，前天反擊回來，昨天又贏得一場拉鋸戰；這支球隊很有默契，大家為彼此加油，能在短時間內建立這種感情真的很特別，「展現隊友多麼支持彼此，球迷多麼支持我們」。

昨天對南韓隊八局上敲出重要一擊，費爾柴德說，揮出全壘打的感覺總是很好，但經典賽感覺有點不同，因為預賽要打四場比賽，感覺每一球對於晉級都至關重要，而且又是代表一個國家參賽，感受到球迷完全不同層次的熱情，真的很特別。