頂住壓力 守護神曾峻岳9球關門
中華隊昨天在經典賽抗韓成功，「守護神」曾峻岳十局延長賽下登板頂住壓力，連續解決三名南韓隊打者，奪下救援成功，為中華隊守住重要勝利，他說，「最難忘是宋晟睿接到球那一刻，這是最後一個出局數。」
中華隊在過去五屆經典賽對南韓隊四戰全敗，昨天終於改變命運，曾峻岳十局下迅速用九顆球成功關門，宋晟睿在右外野界外區完成再見接殺。
曾峻岳早就做好第十局登板的準備，他表示，這場關鍵比賽比較感謝隊友，整場比賽都沒放棄，認真處理每一球，「看到他們哭，我也跟著哭了，這場比賽真的很不簡單。」
上屆經典賽表現不佳，曾峻岳談到脫胎換骨的原因是「人總會長大」，丟不好就要更加努力成長，才能在國際賽對付頂尖打者，也要感謝自己沒有放棄自己。
年僅廿一歲的旅日投手孫易磊，昨天投一點二局失一分，拚盡全力完成投球任務，退場時親吻球帽並高高舉起，向東京巨蛋爆滿的台灣球迷表達感謝，他賽後更是激動落淚說，「從賽前唱國旗歌開始就很有感觸。」
東京巨蛋昨天湧進超過四萬名觀眾，台灣球迷壓倒性超過南韓，再次展現「台灣主場」威力。孫易磊表示，聽到球迷大聲唱歌，有起雞皮疙瘩的感覺。
