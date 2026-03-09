艱難克韓 中華隊員相擁流下英雄淚

中華隊在世界棒球經典賽完全沒有退路，昨天預賽最後一戰推出六名投手壓制南韓隊打線，延長十局以五比四打贏這場「非贏不可的戰役」，先發投手古林睿煬投到手指破皮退場，他賽後多次激動哽咽向球迷喊話，「真的不要只有贏球才喜歡我們。」

古林睿煬賽後流下英雄淚說，「最感動的比賽就是把自己感動了，也能感動其他人。一直試著問自己，什麼是讓人感動的比賽？這場比賽就是，就像小時候看中華隊那樣，真是令人感動。」「玉米」林昱珉賽後看到隊友哭成一團，他說，本來不知大家在哭什麼，「後來才知道我們從未在經典賽贏過南韓隊，贏他們就是爽」。

中華隊在預賽前兩戰連遭澳洲、日本隊完封，連續十六局未得分，前天提前在七局結束以十四比○大勝捷克隊，全隊打出氣勢。總教練曾豪駒把抗韓重任交給古林睿煬，他用五十九球完成四局任務，只被揮出兩支安打、失一分，讓中華隊保有贏球條件，最後奪下重要勝利。

古林睿煬說，「南韓確實是很強的對手，感謝他們有這麼好的實力和我們碰撞，才有這麼好看的球賽。」隊長陳傑憲也說，他從小就看ＷＢＣ的比賽，台灣隊和韓國隊交手總是很艱難，這次戰勝韓國隊給了年輕一代很大的信心，「我們知道韓國隊是一支強隊，但下次在國際賽場上再次相遇時，我們不會再害怕，我們會充滿信心，也一定能夠戰勝他們，真的感謝韓國隊這麼好的對手，跟我們打出一場非常精彩的比賽。」

南韓隊早在經典賽開打前，就知效力日本職棒火腿隊的古林睿煬可能登板，仔細研究他的球路，還是無法找到有效破解之道，開賽連續六名打者被解決，才出現首支安打；古林睿煬談到投球表現，特別點出對方揮空率不高，感謝隊友守備幫忙，打線也提前攻下分數，投起來很安心。

這是古林睿煬繼二○二三年亞洲職棒冠軍爭霸賽，面對日本隊開賽十六上十六下、先發六點二局失一分後，再度揚威東京巨蛋；南韓隊總教練柳志炫賽後特別指出，古林睿煬投球局數很長，對戰局帶來很大影響。

經典賽開打廿年，中華隊過去從未贏過南韓隊，對戰四場全敗，昨天六名投手面對強悍的南韓隊打線，全場只被揮出四支安打，三度領先遭追平比數、甚至被超前，最後還是保住勝果，全隊不少人相擁落下男兒淚。林昱珉說，贏韓國就是爽，現在就等今天南韓、澳洲隊之戰結果，「希望可和隊友一起前進邁阿密（八強）」。