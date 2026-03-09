聽新聞
0:00 / 0:00

艱難克韓 中華隊員相擁流下英雄淚

聯合報／ 特派記者藍宗標陳宛晶／東京報導
中華隊經延長賽擊敗南韓隊，賽後許多球員激動地落淚，張育成（右）紅了眼眶與隊職員擁抱。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊經延長賽擊敗南韓隊，賽後許多球員激動地落淚，張育成（右）紅了眼眶與隊職員擁抱。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊在世界棒球經典賽完全沒有退路，昨天預賽最後一戰推出六名投手壓制南韓隊打線，延長十局以五比四打贏這場「非贏不可的戰役」，先發投手古林睿煬投到手指破皮退場，他賽後多次激動哽咽向球迷喊話，「真的不要只有贏球才喜歡我們。」

古林睿煬賽後流下英雄淚說，「最感動的比賽就是把自己感動了，也能感動其他人。一直試著問自己，什麼是讓人感動的比賽？這場比賽就是，就像小時候看中華隊那樣，真是令人感動。」「玉米」林昱珉賽後看到隊友哭成一團，他說，本來不知大家在哭什麼，「後來才知道我們從未在經典賽贏過南韓隊，贏他們就是爽」。

中華隊在預賽前兩戰連遭澳洲、日本隊完封，連續十六局未得分，前天提前在七局結束以十四比○大勝捷克隊，全隊打出氣勢。總教練曾豪駒把抗韓重任交給古林睿煬，他用五十九球完成四局任務，只被揮出兩支安打、失一分，讓中華隊保有贏球條件，最後奪下重要勝利。

古林睿煬說，「南韓確實是很強的對手，感謝他們有這麼好的實力和我們碰撞，才有這麼好看的球賽。」隊長陳傑憲也說，他從小就看ＷＢＣ的比賽，台灣隊和韓國隊交手總是很艱難，這次戰勝韓國隊給了年輕一代很大的信心，「我們知道韓國隊是一支強隊，但下次在國際賽場上再次相遇時，我們不會再害怕，我們會充滿信心，也一定能夠戰勝他們，真的感謝韓國隊這麼好的對手，跟我們打出一場非常精彩的比賽。」

南韓隊早在經典賽開打前，就知效力日本職棒火腿隊的古林睿煬可能登板，仔細研究他的球路，還是無法找到有效破解之道，開賽連續六名打者被解決，才出現首支安打；古林睿煬談到投球表現，特別點出對方揮空率不高，感謝隊友守備幫忙，打線也提前攻下分數，投起來很安心。

這是古林睿煬繼二○二三年亞洲職棒冠軍爭霸賽，面對日本隊開賽十六上十六下、先發六點二局失一分後，再度揚威東京巨蛋；南韓隊總教練柳志炫賽後特別指出，古林睿煬投球局數很長，對戰局帶來很大影響。

經典賽開打廿年，中華隊過去從未贏過南韓隊，對戰四場全敗，昨天六名投手面對強悍的南韓隊打線，全場只被揮出四支安打，三度領先遭追平比數、甚至被超前，最後還是保住勝果，全隊不少人相擁落下男兒淚。林昱珉說，贏韓國就是爽，現在就等今天南韓、澳洲隊之戰結果，「希望可和隊友一起前進邁阿密（八強）」。

經典賽 古林睿煬 中華隊 曾豪駒 林昱珉 陳傑憲 日本隊

延伸閱讀

經典賽／中華選手贏球掉淚 韓國人也感動 「大家都一樣努力」

經典賽／本來不知隊友在哭什麼 林昱珉知道原因恍然大悟

經典賽／賽季前打WBC不容易 古林睿煬喊話：不要只有贏球才喜歡我們

經典賽／最難忘宋晟睿再見接殺 曾峻岳看到隊友也跟著哭了

相關新聞

經典賽／吉田正尚關鍵超前轟 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）前兩戰都拿下勝利，今天與澳洲隊交手之前，已經確定取得8強門票，但此戰在天皇一家觀戰之下，卻意外陷入苦戰，打完6局1分落後，直到7局下靠吉田正尚擊出逆轉2分砲，且守住9局上的緊張局面，終場以4：3勝出，3連勝登上分組第一。

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

經典賽／好多人都哭了…賽史對韓第一勝 曾豪駒：棒球就是這麼有趣

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

經典賽／費爾柴德讓台灣球迷瘋狂 表態願意再度接受中華隊邀請

中華隊今天靠張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）先後開轟，以及10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，終場以5：4擊敗南韓，保住晉級八強機會，費爾柴德連續兩天轟出全壘打，再度成為台灣球迷心目中的大英雄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。