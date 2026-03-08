聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽中華擊敗韓國的思考 運彩公會理事長籲：要選出了解體育的民代

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇今天表示，體育需要長遠的支持下，下一次選舉要選出「真正了解體育、願意為體育長期努力的立委與議員」。記者黃寅／攝影
中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇今天表示，體育需要長遠的支持下，下一次選舉要選出「真正了解體育、願意為體育長期努力的立委與議員」。記者黃寅／攝影

中華隊在棒球經典賽擊敗韓國，保住最後一線晉級邁阿密的機會，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇今天表示，相信此刻國人心中的「棒球魂」又再次被點燃。但在體育需要長遠的支持下，他特別提醒大家，下一次選舉要選出「真正了解體育、願意為體育長期努力的立委與議員」

何昱奇說，近幾年，台灣健兒在國際賽場上不斷為國爭光，從棒球、羽球到各項運動，屢屢讓世界看見台灣。這些成績，除了選手長年刻苦訓練、日復一日的努力之外，其實背後還有許多重要的「後勤力量」。其中非常關鍵的一點，就是近年除了國訓中心之外，運動科學中心的成立，讓台灣競技運動正式走向科學化、數據化與系統化。

從訓練監控、運動醫學、體能強化到設備更新，每一項進步，都離不開穩定的經費來源。目前台灣體育發展的重要資金來源，大致來自三個方向：

一、政府編列的公務預算

二、運動彩券盈餘所挹注的運動發展基金

三、企業與民間長期無私的贊助力量

而他始終有一個長年的期待與志向—希望台灣的運動彩券，未來能真正更上一層樓，成為壯大體育發展基金的重要支柱。

何昱奇說，當初運彩制度設計時，台灣還沒有「運動部」如今台灣整體體育發展所需資源，早已大幅增加，據估算每年需求規模可能高達 400億元。在這樣的情況下，如何善用運動彩券這個合法且具潛力的工具，讓體育發展基金更壯大，正是台灣未來必須面對的重要課題。

他說，如果我們真的熱愛體育，就不能只在比賽期間熱血。我們的每一張選票，都在決定台灣體育的未來。下一次選舉時，無論是哪一個政黨、哪一位候選人，是否真正支持體育？是否提出具體體育政策？是否願意長期投入體育發展？這些都值得國人深思。因為真正了解體育、願意為體育長期努力的立委與議員，在現實政治中仍然是少數中的少數。

何昱奇說，社會的熱情常隨著比賽結束而冷卻，台灣體育若要真正強大，不能只靠選手拼命，更需要制度、資源與全民共同支持。他始終相信體育不分國界，超越藍綠白。唯有選賢與能，真正重視體育，台灣體育環境才能更上一層樓。

經典賽 體育 中華隊 運動彩券

延伸閱讀

經典賽／中華選手贏球掉淚 韓國人也感動 「大家都一樣努力」

卓榮泰赴日看經典賽挨批公器私用 蘇巧慧：為台加油是好事

經典賽／中華隊擊敗南韓、日本提前晉8強 日網友評：目前最精采一戰

經典賽／中華隊爆冷擊敗南韓 韓媒嘆：用光所有「必勝王牌」仍遭逆轉

相關新聞

經典賽／吉田正尚關鍵超前轟 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）前兩戰都拿下勝利，今天與澳洲隊交手之前，已經確定取得8強門票，但此戰在天皇一家觀戰之下，卻意外陷入苦戰，打完6局1分落後，直到7局下靠吉田正尚擊出逆轉2分砲，且守住9局上的緊張局面，終場以4：3勝出，3連勝登上分組第一。

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

經典賽／好多人都哭了…賽史對韓第一勝 曾豪駒：棒球就是這麼有趣

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

經典賽／費爾柴德讓台灣球迷瘋狂 表態願意再度接受中華隊邀請

中華隊今天靠張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）先後開轟，以及10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，終場以5：4擊敗南韓，保住晉級八強機會，費爾柴德連續兩天轟出全壘打，再度成為台灣球迷心目中的大英雄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。