經典賽中華擊敗韓國的思考 運彩公會理事長籲：要選出了解體育的民代

中華隊在棒球經典賽擊敗韓國，保住最後一線晉級邁阿密的機會，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇今天表示，相信此刻國人心中的「棒球魂」又再次被點燃。但在體育需要長遠的支持下，他特別提醒大家，下一次選舉要選出「真正了解體育、願意為體育長期努力的立委與議員」

何昱奇說，近幾年，台灣健兒在國際賽場上不斷為國爭光，從棒球、羽球到各項運動，屢屢讓世界看見台灣。這些成績，除了選手長年刻苦訓練、日復一日的努力之外，其實背後還有許多重要的「後勤力量」。其中非常關鍵的一點，就是近年除了國訓中心之外，運動科學中心的成立，讓台灣競技運動正式走向科學化、數據化與系統化。

從訓練監控、運動醫學、體能強化到設備更新，每一項進步，都離不開穩定的經費來源。目前台灣體育發展的重要資金來源，大致來自三個方向：

一、政府編列的公務預算

二、運動彩券盈餘所挹注的運動發展基金

三、企業與民間長期無私的贊助力量

而他始終有一個長年的期待與志向—希望台灣的運動彩券，未來能真正更上一層樓，成為壯大體育發展基金的重要支柱。

何昱奇說，當初運彩制度設計時，台灣還沒有「運動部」如今台灣整體體育發展所需資源，早已大幅增加，據估算每年需求規模可能高達 400億元。在這樣的情況下，如何善用運動彩券這個合法且具潛力的工具，讓體育發展基金更壯大，正是台灣未來必須面對的重要課題。

他說，如果我們真的熱愛體育，就不能只在比賽期間熱血。我們的每一張選票，都在決定台灣體育的未來。下一次選舉時，無論是哪一個政黨、哪一位候選人，是否真正支持體育？是否提出具體體育政策？是否願意長期投入體育發展？這些都值得國人深思。因為真正了解體育、願意為體育長期努力的立委與議員，在現實政治中仍然是少數中的少數。

何昱奇說，社會的熱情常隨著比賽結束而冷卻，台灣體育若要真正強大，不能只靠選手拼命，更需要制度、資源與全民共同支持。他始終相信體育不分國界，超越藍綠白。唯有選賢與能，真正重視體育，台灣體育環境才能更上一層樓。