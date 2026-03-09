聽新聞
經典賽／中韓戰台灣應援震撼東京巨蛋 日網友直呼驚人

中央社／ 東京8日專電

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天與韓國隊交手，東京巨蛋內出現大量台灣觀眾，熱烈的應援氣氛震驚不少日本球迷。日本網友討論，「這裡真的是東京巨蛋嗎？」、「不是日本隊比賽卻幾乎滿場」，紛紛直呼「太驚人」。

日媒Full-Count報導，儘管今晚才是日本迎戰澳洲的比賽，即使不是日本隊出賽，東京巨蛋依然湧入大批觀眾。其中，為中華隊加油的球迷尤為顯眼。比賽過程中，每當出現好球、揮棒或出局時，現場觀眾都爆出巨大的歡呼聲，氣氛相當熱烈。

近年來台灣棒球人氣持續升溫。本屆賽會5日中華對澳洲的首戰，儘管是在平日中午開打，仍吸引超過4萬名觀眾入場。當時，「台灣的聲援」還一度登上社群媒體X熱門關鍵字。

這次對韓國之戰，同樣有許多台灣球迷到場觀賽，場內應援聲此起彼落。不僅現場觀眾，透過串流平台Netflix觀看轉播的觀眾也對現場氣氛感到驚訝。

社群媒體上出現不少討論聲音。有網友表示「這裡真的是東京巨蛋嗎？」、「不是日本隊比賽卻幾乎滿場」、「台灣的歡呼聲好可怕」、「那是台灣球迷的聲音嗎？太誇張了吧」，也有人形容「韓國彷彿在客場作戰」，指出台灣球迷的應援聲勢太過驚人。

經典賽／吉田正尚關鍵超前轟 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）前兩戰都拿下勝利，今天與澳洲隊交手之前，已經確定取得8強門票，但此戰在天皇一家觀戰之下，卻意外陷入苦戰，打完6局1分落後，直到7局下靠吉田正尚擊出逆轉2分砲，且守住9局上的緊張局面，終場以4：3勝出，3連勝登上分組第一。

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

經典賽／好多人都哭了…賽史對韓第一勝 曾豪駒：棒球就是這麼有趣

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

經典賽／費爾柴德讓台灣球迷瘋狂 表態願意再度接受中華隊邀請

中華隊今天靠張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）先後開轟，以及10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，終場以5：4擊敗南韓，保住晉級八強機會，費爾柴德連續兩天轟出全壘打，再度成為台灣球迷心目中的大英雄。

