經典賽／中韓戰台灣應援震撼東京巨蛋 日網友直呼驚人

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天與韓國隊交手，東京巨蛋內出現大量台灣觀眾，熱烈的應援氣氛震驚不少日本球迷。日本網友討論，「這裡真的是東京巨蛋嗎？」、「不是日本隊比賽卻幾乎滿場」，紛紛直呼「太驚人」。

日媒Full-Count報導，儘管今晚才是日本迎戰澳洲的比賽，即使不是日本隊出賽，東京巨蛋依然湧入大批觀眾。其中，為中華隊加油的球迷尤為顯眼。比賽過程中，每當出現好球、揮棒或出局時，現場觀眾都爆出巨大的歡呼聲，氣氛相當熱烈。

近年來台灣棒球人氣持續升溫。本屆賽會5日中華對澳洲的首戰，儘管是在平日中午開打，仍吸引超過4萬名觀眾入場。當時，「台灣的聲援」還一度登上社群媒體X熱門關鍵字。

這次對韓國之戰，同樣有許多台灣球迷到場觀賽，場內應援聲此起彼落。不僅現場觀眾，透過串流平台Netflix觀看轉播的觀眾也對現場氣氛感到驚訝。

社群媒體上出現不少討論聲音。有網友表示「這裡真的是東京巨蛋嗎？」、「不是日本隊比賽卻幾乎滿場」、「台灣的歡呼聲好可怕」、「那是台灣球迷的聲音嗎？太誇張了吧」，也有人形容「韓國彷彿在客場作戰」，指出台灣球迷的應援聲勢太過驚人。