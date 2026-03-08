快訊

經典賽／吉田正尚關鍵超前轟 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
日本隊吉田正尚(右)開轟。 法國新聞社
日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）前兩戰都拿下勝利，今天與澳洲隊交手之前，已經確定取得8強門票，但此戰在天皇一家觀戰之下，卻意外陷入苦戰，打完6局1分落後，直到7局下靠吉田正尚擊出逆轉2分砲，且守住9局上的緊張局面，終場以4：3勝出，3連勝登上分組第一。

今天這場日澳戰，是日本天皇一家暌違60年到場觀賽，但前兩戰火力凶猛的衛冕軍，今天打線受到壓制。澳洲隊則在6局上由特菲德（Aaron Whitefield）敲出二壘打，接著發動盜壘，還造成捕手傳球失誤，率先攻下全場第1分。

日本隊過去在經典賽對戰澳洲隊沒有輸過，今天前6局一分未得，「大聯盟打線」熄火，僅後段棒次敲出3支零星安打。

開路先鋒大谷翔平前3打席都沒有表現，直到7局上率先上場選到保送上壘，但接著因隊友的滾地球出局，2人出局的局面下，吉田正尚扛出右外野2分全壘打，連續兩場開轟，一棒幫日本超前比數，一吐怨氣。

分數總算開張後，日本隊打線開始回神，8局下連續選到2次保送上壘，代打的佐藤輝明敲出左外野線邊落地的二壘打追加1分，鈴木誠也滿壘時選到保送追加1分，將比分拉開為3分差。

澳洲隊在9局上由霍爾（Alex Hall）從大勢手中敲出右外野陽春砲，連兩屆經典賽砲轟日本隊，2出局後溫格羅夫（Rixon Wingrove）再開砲，將比數形成1分差的緊張局面，但沒能改變戰果。

日本隊先發投手菅野智之，今天先發4局用50球，被敲4支安打，無失分；遞補入隊的左投隅田知一郎中繼3局，被擊出2安，飆出7次三振，失1分非自責分，種市篤暉連2場出賽，投1局面對3名打者飆2K，大勢後援1局挨2轟失2分。

為壓制日本隊的強力打線，澳洲隊先發投手麥唐納（Connor MacDonald）今天先發3局只被敲出1支安打，無失分，之後投手群車輪戰登板，全場投、打都給了日本隊不小的壓力。

日本隊對此戰贏球後拿下3連勝，確定以分組第一之姿前進複賽，C組第二張晉級門票之爭，則要視明天南韓隊、澳洲隊之戰而定。

經典賽

相關新聞

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

經典賽／好多人都哭了…賽史對韓第一勝 曾豪駒：棒球就是這麼有趣

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

經典賽／費爾柴德讓台灣球迷瘋狂 表態願意再度接受中華隊邀請

中華隊今天靠張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）先後開轟，以及10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，終場以5：4擊敗南韓，保住晉級八強機會，費爾柴德連續兩天轟出全壘打，再度成為台灣球迷心目中的大英雄。

