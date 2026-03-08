經典賽／日本前5局僅2安、大谷翔平3支0 日澳戰5局0：0

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，地主隊日本今天晚間在東京巨蛋迎戰澳洲隊，日本天皇一家親自到場觀賽，是日本棒壇60年來首次的「天覽試合」，但日本隊前5局只有2支安打，沒有得分，大谷翔平前3打席都出局。 

日本隊本屆前兩場比賽展現衛冕軍的超強氣勢，首戰對台灣，第2局就猛攻15個人次暴打10分，寫下經典賽史上單局最多得分紀錄，最終提前5局以13：0勝出。第二戰對上南韓隊，首局就有鈴木誠也敲2分砲，第3局更是大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚接連開轟，最終8：6拿下勝利。

今天日本隊預賽第三場比賽，賽前就已經確定晉級8強，卻意外與澳洲隊陷入苦戰，前5局打完沒有分數進帳，兩隊仍是0：0平手。菅野智之先發4局被擊出4支安打，隅田知一郎第5局登板，被敲1支安打。

日本隊打線前5局僅有捕手若月健矢、二壘手牧秀悟敲出2支零星安打，沒有得分。大谷翔平前兩戰合計6打數敲5安，但此戰前三打席都沒表現，分別擊出二壘滾地球出局、中外野飛球出局、右外野飛球出局。

日本隊近兩屆經典賽以來，至今只有2場比賽沒能在前3局就攻下分數，前一場是2023年四強賽面對墨西哥隊，直到第7局才有吉田正尚轟出追平3分砲，最終靠著村上宗隆的再見安打拿下冠軍戰門票，最終擊敗美國隊奪冠。

此戰如日本隊勝出，台、韓、澳3隊都還有晉級機會，若日本隊敗給澳洲隊，將會確定由澳洲隊拿下C組第一，與日本隊攜手晉級。

