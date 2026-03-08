快訊

中華隊最帥外援！費爾柴德「顏值、實力在線」還有金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／台灣首贏南韓創下紀錄！全民陷入瘋狂 醫：小心「狂歡症候群」

全英羽賽／首闖決賽就奪冠！葉宏蔚、詹又蓁拍下世界第五寫台灣紀錄

經典賽／「一場限定」投完就動搖了 史庫柏面臨艱難抉擇

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
美國隊投手史庫柏。 路透通訊社
連兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）在本屆經典賽加入美國隊豪華陣容，原本只是「一場限定」，但他今天投完對英國隊一戰，心意開始動搖，要不要繼續隨美國隊出賽？他說：「這將是我職業生涯至今做過最艱難的決定之一。」

史庫柏在本屆經典賽開打前，被爆出只投預賽一場就要離開，回到母隊繼續春訓備戰新球季，而那一場就是今天對上英國隊，他投第1球就挨轟，合計投3局用41球，被敲2安（1轟），送出5次三振，失1分，最終美國隊以9：1勝出，預賽二連勝。

比賽結束後，原本要離隊的史庫柏面臨艱難的抉擇，身在美國隊陣中、在滿場球迷的熱鬧氛圍中登板，要中途脫隊變得比他原本想像得更難，「這稍微改變了我的想法，你知道嗎，能夠成為美國隊的成員，並且代表自己的國家投球、比賽，這是多麼榮耀的事。」

史庫柏也說：「我沒有想像到有這樣的情緒會出現在腦中，我本來就是想著投完一場先發，然後就回去春訓，但顯然事情出現變化了。」他表示，還需要和老虎隊、經紀人和他的家人討論一下，「這幾天會做出決定，但我也還不知道結果會是如何。」

經典賽

相關新聞

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

經典賽／好多人都哭了…賽史對韓第一勝 曾豪駒：棒球就是這麼有趣

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

經典賽／費爾柴德讓台灣球迷瘋狂 表態願意再度接受中華隊邀請

中華隊今天靠張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）先後開轟，以及10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，終場以5：4擊敗南韓，保住晉級八強機會，費爾柴德連續兩天轟出全壘打，再度成為台灣球迷心目中的大英雄。

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

世界棒球經典賽開打20年，中華隊終於擊敗南韓隊了。

