經典賽／「一場限定」投完就動搖了 史庫柏面臨艱難抉擇
連兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）在本屆經典賽加入美國隊豪華陣容，原本只是「一場限定」，但他今天投完對英國隊一戰，心意開始動搖，要不要繼續隨美國隊出賽？他說：「這將是我職業生涯至今做過最艱難的決定之一。」
史庫柏在本屆經典賽開打前，被爆出只投預賽一場就要離開，回到母隊繼續春訓備戰新球季，而那一場就是今天對上英國隊，他投第1球就挨轟，合計投3局用41球，被敲2安（1轟），送出5次三振，失1分，最終美國隊以9：1勝出，預賽二連勝。
比賽結束後，原本要離隊的史庫柏面臨艱難的抉擇，身在美國隊陣中、在滿場球迷的熱鬧氛圍中登板，要中途脫隊變得比他原本想像得更難，「這稍微改變了我的想法，你知道嗎，能夠成為美國隊的成員，並且代表自己的國家投球、比賽，這是多麼榮耀的事。」
史庫柏也說：「我沒有想像到有這樣的情緒會出現在腦中，我本來就是想著投完一場先發，然後就回去春訓，但顯然事情出現變化了。」他表示，還需要和老虎隊、經紀人和他的家人討論一下，「這幾天會做出決定，但我也還不知道結果會是如何。」
