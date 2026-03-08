PLG／獵鷹禁區被輾壓 洋基工程奪隊史第2勝

2月未嘗敗績的台南台鋼獵鷹隊，PLG下半季從主場展開卻出師不利，昨天不敵台北富邦勇士隊，今天更被PLG新成員洋基工程隊狂轟禁區，下半場一路落後下以92：107吞敗，讓洋基工程迎接隊史第2勝。

開賽獵鷹在陳范柏彥2記外線在內開賽獨拿8分，助隊打出開節8：1猛攻，麥拉倫也加入外線開火行列，連進兩記三分彈助隊領先擴到大14：4。洋基工程在高緯倫「4分打」助陣下回敬10：0攻勢追平比分，陳范柏彥單節第三記外線破網雖讓獵鷹回到領先，但洋基工程「雙塔」庫薩斯和德古拉接連籃下得手，洋基工程反以1分18：17超前，首節打完也握有21：19領先。

第一節投進5記三分球的獵鷹第二節外線手感降溫，前7投僅种義仁命中1球，開節6分鐘團隊10投僅2中，被籃下頻頻「賣高」的洋基工程打出17：5攻勢拉開領先到38：24。獵鷹在麥拉倫中距離破網下吹起反攻號角，郭少傑快攻得手後底角三分線出手再幸運彈進，加上2罰中1，個人連拿6分助隊打出11：0反撲，不過洋基工程在張鎮衙、張傑瑋接連命中外線下，仍帶著46：44優勢進入下半場。

洋基工程在洋將柯瓦隆獨拿10分發揮下，第三節再打出14：4到開節攻勢，領先回到兩位數，葉惟捷飆進外線更讓領先擴大到65：52。洋基工程雖握有兩位數領先，德古拉卻打出火氣，最後44秒不滿裁判未響哨被吹技術犯規，獵鷹雖有谷毛唯嘉罰進球，但節末攻勢沒把握，三節打完仍陷入67：79落後。

郭少傑第四節外線率先破網，但追分階段洋基工程都能適時止血，最終在一路領先下以107：92奪下隊史第2勝。

洋基工程今天禁區得分以58：28輾壓獵鷹，德古拉攻下20分、16籃板，庫薩斯17分、13籃板，柯瓦隆全場最高24分有20分集中在下半場；獵鷹以陳范柏彥21分最高但賽後不適，麥拉倫15分。