經典賽／球技實力、人品無懈可擊 大谷翔平巨星魅力折服韓媒

日本武士隊在世界棒球經典賽（WBC）C組焦點戰擊敗韓國，大谷翔平再度成為比賽焦點。他以「第一棒、指定打擊」先發出賽，不僅在場上繳出亮眼打擊成績，場下展現的運動家精神也贏得韓國媒體與球迷一致稱讚。

大谷在此戰延續火燙手感，3局上日本隊落後1分時，他在一出局、無人上壘的情況下面對韓國投手，鎖定一顆曲球完美擊中，轟出右外野方向的超大號全壘打。這發飛行距離124.4公尺、擊球初速178.3公里、飛行高度46公尺、仰角41度的「月亮砲」，瞬間點燃全場氣氛，也幫助日本隊追平比分。

這也是大谷本屆賽事連續第2場開轟。整場比賽他2打數敲出2支安打，另有2次四壞球保送並貢獻1分打點。第7局日本隊進攻時，韓國隊甚至選擇故意四壞保送大谷，顯示對他的打擊威脅極度忌憚。

不過比起場上的火力，大谷在場下的舉動同樣成為話題。4局下韓國打者金慧成轟出追平兩分砲時，大谷在場邊為這位道奇隊友鼓掌，畫面很快在社群媒體上流傳。

比賽結束後，大谷也主動向韓國隊休息區深深鞠躬致意，展現對對手的尊重。他在賽後受訪時表示：「這是一場非常精彩的比賽。」

這樣的舉動也讓韓國媒體留下深刻印象。韓國媒體《OhmyNews》以「大谷翔平展現超級巨星的品格」為題撰文稱讚，指出讓大谷更加耀眼的不只是實力，還有他的態度與人格。

報導中寫道：「像他這樣擁有如此成就與能力的球員，就算稍微驕傲一些也不會有人責怪，但在大谷身上幾乎看不到任何負面瑕疵。他不只是頂尖球員，更擁有完美的心態。」

該媒體也指出，大谷在勝利後並沒有炫耀勝者姿態，而是保持對敗者的尊重。「他沒有展現勝者的傲氣，而是記得向對手致意。」報導更提到，即使韓國隊輸掉比賽，不少韓國球迷仍對大谷的實力與職業態度表示佩服。

報導最後寫道：「大谷翔平在本屆WBC僅出賽兩場，就再次證明為何他是當今棒球界最頂級的超級巨星。接下來他在本屆賽事會帶來什麼樣的表現，也讓人更加期待。」