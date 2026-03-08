快訊

經典賽／球技實力、人品無懈可擊 大谷翔平巨星魅力折服韓媒

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

日本武士隊在世界棒球經典賽（WBC）C組焦點戰擊敗韓國，大谷翔平再度成為比賽焦點。他以「第一棒、指定打擊」先發出賽，不僅在場上繳出亮眼打擊成績，場下展現的運動家精神也贏得韓國媒體與球迷一致稱讚。

大谷在此戰延續火燙手感，3局上日本隊落後1分時，他在一出局、無人上壘的情況下面對韓國投手，鎖定一顆曲球完美擊中，轟出右外野方向的超大號全壘打。這發飛行距離124.4公尺、擊球初速178.3公里、飛行高度46公尺、仰角41度的「月亮砲」，瞬間點燃全場氣氛，也幫助日本隊追平比分。

這也是大谷本屆賽事連續第2場開轟。整場比賽他2打數敲出2支安打，另有2次四壞球保送並貢獻1分打點。第7局日本隊進攻時，韓國隊甚至選擇故意四壞保送大谷，顯示對他的打擊威脅極度忌憚。

不過比起場上的火力，大谷在場下的舉動同樣成為話題。4局下韓國打者金慧成轟出追平兩分砲時，大谷在場邊為這位道奇隊友鼓掌，畫面很快在社群媒體上流傳。

比賽結束後，大谷也主動向韓國隊休息區深深鞠躬致意，展現對對手的尊重。他在賽後受訪時表示：「這是一場非常精彩的比賽。」

這樣的舉動也讓韓國媒體留下深刻印象。韓國媒體《OhmyNews》以「大谷翔平展現超級巨星的品格」為題撰文稱讚，指出讓大谷更加耀眼的不只是實力，還有他的態度與人格。

報導中寫道：「像他這樣擁有如此成就與能力的球員，就算稍微驕傲一些也不會有人責怪，但在大谷身上幾乎看不到任何負面瑕疵。他不只是頂尖球員，更擁有完美的心態。」

該媒體也指出，大谷在勝利後並沒有炫耀勝者姿態，而是保持對敗者的尊重。「他沒有展現勝者的傲氣，而是記得向對手致意。」報導更提到，即使韓國隊輸掉比賽，不少韓國球迷仍對大谷的實力與職業態度表示佩服。

報導最後寫道：「大谷翔平在本屆WBC僅出賽兩場，就再次證明為何他是當今棒球界最頂級的超級巨星。接下來他在本屆賽事會帶來什麼樣的表現，也讓人更加期待。」

大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

經典賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

中華隊今天靠張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）先後開轟，以及10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，終場以5：4擊敗南韓，保住晉級八強機會，費爾柴德連續兩天轟出全壘打，再度成為台灣球迷心目中的大英雄。

