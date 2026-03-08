經典賽／李洋施法韓國讓中華贏球 運動部長誇張動作引網友熱議

經典賽中華隊力戰不懈，延長至第10局終於以5：4打敗南韓隊，運動部長李洋也在現場觀戰，除了傳贏球的照片，還上傳一張照片在臉書上，這張照馬上就引起網友熱議，「謝謝部長的魔法。」

年輕的運動部長李洋， 贏過兩屆奧運羽球男雙金牌，於去年9月接手運動部長後，也關注這次經典賽進行，特別前往東京為中隊加油，賽前還前去行天宮拜拜。

李洋在臉書上寫：

「台韓大戰真的看得人心臟都快跳出來！領先、被追平、再領先、被超前、再超前、再追平，最後還打到延長賽，棒球有時候就是這樣，一球一球把氣氛拉到最滿🔥

延長賽看到陳傑憲隊長帶傷跑壘的那一刻，我想現場所有球迷心裡感覺都一樣的驕傲也很感動，那不是只是一個跑壘，那是把整個球隊的意志往前再推一步。（但國家級邊牧真的要好好愛惜身體，好嗎？）🙏

謝謝每一位國家隊球員，在這場比賽展現的精神與毅力，運動最迷人的地方不只是結果，而是過程。今天我和身邊的幕僚在現場幾乎喊到燒聲，也使出魔法攻擊試圖給對方點影響😂（如圖）

謝謝所有到場替國家隊加油的台灣人，你們的聲音、你們的模樣，一定都牢牢印在球員心裡🤩😍

我們都是 Team Taiwan 🇹🇼」