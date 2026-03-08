快訊

中華隊最帥外援！費爾柴德「顏值、實力在線」還有金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／台灣首贏南韓創下紀錄！全民陷入瘋狂 醫：小心「狂歡症候群」

全英羽賽／首闖決賽就奪冠！葉宏蔚、詹又蓁拍下世界第五寫台灣紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／李洋施法韓國讓中華贏球 運動部長誇張動作引網友熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
運動部長李洋的動作好像在施法。 李洋臉書
運動部長李洋的動作好像在施法。 李洋臉書

經典賽中華隊力戰不懈，延長至第10局終於以5：4打敗南韓隊，運動部長李洋也在現場觀戰，除了傳贏球的照片，還上傳一張照片在臉書上，這張照馬上就引起網友熱議，「謝謝部長的魔法。」

年輕的運動部長李洋， 贏過兩屆奧運羽球男雙金牌，於去年9月接手運動部長後，也關注這次經典賽進行，特別前往東京為中隊加油，賽前還前去行天宮拜拜。

李洋在臉書上寫：

「台韓大戰真的看得人心臟都快跳出來！領先、被追平、再領先、被超前、再超前、再追平，最後還打到延長賽，棒球有時候就是這樣，一球一球把氣氛拉到最滿🔥

延長賽看到陳傑憲隊長帶傷跑壘的那一刻，我想現場所有球迷心裡感覺都一樣的驕傲也很感動，那不是只是一個跑壘，那是把整個球隊的意志往前再推一步。（但國家級邊牧真的要好好愛惜身體，好嗎？）🙏

謝謝每一位國家隊球員，在這場比賽展現的精神與毅力，運動最迷人的地方不只是結果，而是過程。今天我和身邊的幕僚在現場幾乎喊到燒聲，也使出魔法攻擊試圖給對方點影響😂（如圖）

謝謝所有到場替國家隊加油的台灣人，你們的聲音、你們的模樣，一定都牢牢印在球員心裡🤩😍

我們都是 Team Taiwan 🇹🇼」

李洋的照片，球迷留言說，「部長在施法」、「部長，你知道你在打奧運賽的時候有多少人也是在電視前面用魔法攻擊嗎？」、「希望部長能去邁阿密再為中華隊施法」、「簡直是魔法部部長啊。」

經典賽

相關新聞

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

經典賽／好多人都哭了…賽史對韓第一勝 曾豪駒：棒球就是這麼有趣

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

經典賽／費爾柴德讓台灣球迷瘋狂 表態願意再度接受中華隊邀請

中華隊今天靠張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）先後開轟，以及10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，終場以5：4擊敗南韓，保住晉級八強機會，費爾柴德連續兩天轟出全壘打，再度成為台灣球迷心目中的大英雄。

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

世界棒球經典賽開打20年，中華隊終於擊敗南韓隊了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。