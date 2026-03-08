經典賽／在大谷後面壓力好大！近藤健介調離2棒找手感 軟銀監督：不必擔心

日本武士隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）小組賽表現強勢，不過陣中主力外野手近藤健介前兩戰尚未敲出安打，狀態引起關注。對此，福岡軟銀鷹監督小久保裕紀特別替子弟兵發聲，認為近藤在關鍵時刻仍展現價值，呼籲外界不必過度擔心。

近藤在本屆賽事前兩場比賽皆擔任「第2棒、右外野手」先發，先後出戰台灣與韓國。夾在大谷翔平、鈴木誠也兩大旅美強打之間的他，在前兩戰8打數沒有安打，狀態低迷。

儘管如此，近藤在關鍵時刻仍展現出他一向被稱道的選球能力。對韓國的比賽中，日本在第7局5比5平手、兩出局一三壘有跑者的緊張局面下，大谷被故意四壞保送，輪到近藤打擊。他冷靜選到四壞球保送，不僅拿下本屆賽事首次上壘，也讓日本隊攻勢延續，形成滿壘局面。

隨後鈴木誠也再獲保送，擠回關鍵超前分，最終幫助日本隊奠定勝基。這一個關鍵選球，也讓外界重新看見近藤在短期賽事中的戰術價值。

小久保裕紀談到這個打席時表示：「那種艱難局面能選到四壞球，這就是近藤的強大之處。」他也強調，在短期賽事中，重點並不是「什麼時候打出安打」，而是「在什麼時機打出關鍵表現」。

小久保說：「重要的不是他何時打出安打，而是在哪個關鍵時刻能做出貢獻，所以完全不用太在意，照自己的節奏打就好。」

之前曾表示自己不想排在大谷翔平後面棒次，因為壓力真的好大，為了幫助近藤找回打擊節奏，日本隊在小組賽第3戰對澳洲的比賽中也進行打序調整。近藤從原本的第2棒改為第3棒、守右外野，而在對韓國單場轟出兩支全壘打的鈴木誠也則調整至第2棒。

面對即將到來的澳洲之戰，日本隊也希望透過打序調整幫助近藤找回手感，讓這位以穩定上壘能力著稱的打者在接下來的比賽中重新發揮影響力。