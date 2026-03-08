快訊

盧秀燕訪美喬軍購？化解疑美論？ 近盧人士揭此行背後暗藏訊號

李貞秀質詢官員若不上台成僵局 藍擬請益周萬來「見招拆招」

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／日本對戰澳洲 大谷翔平續扛第一棒

中央社／ 東京8日專電
大谷翔平出場。 路透通訊社
大谷翔平出場。 路透通訊社

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事今晚由尋求衛冕的日本隊「侍Japan」對決澳洲。日本隊賽前公布先發打序，效力於洛杉磯道奇的大谷翔平連續第3場擔任「第1棒、指定打擊（DH）」，並由效力於科羅拉多洛磯的菅野智之擔任先發投手，力拚小組賽3連勝。

大谷在本屆賽事開局表現火熱。6日對戰台灣，他同樣以第1棒DH先發，在2局擊出右外野滿貫全壘打，全場3安打、5打點，成為日本隊取得首勝的重要功臣。7日對韓國之戰，他又在3局擊出右外野陽春全壘打，連續兩場開轟。

日媒Sponichi Annex報導，前兩場比賽，大谷6打數5安打，打擊率高達0.833，手感火燙。若本場再度開轟，他將成為2017年中田翔之後，「侍Japan」史上第2位在WBC達成連續3場全壘打的球員。

日本隊今天的比賽打線也做出調整。前兩戰擔任第2棒的近藤健介與第3棒的鈴木誠也互換棒次，鈴木升上第2棒，近藤則改打第3棒。近藤至今9個打席仍未敲出安打，能否在中心打線位置找回打擊手感備受關注。捕手則由首戰出場的若月健矢擔任。

另一方面，由於台灣今天在延長賽以5比4擊敗韓國，即使日本接下來兩場比賽全敗，小組戰績同為2勝2敗的球隊也只會是台灣或韓國。日本在對戰成績上都占優勢，因此已確定至少排名小組第2，在尚未對決澳洲之前，已提前確定晉級8強。

「侍Japan」先發打線如下：1棒大谷翔平（道奇）、2棒鈴木誠也（小熊）、3棒近藤健介（軟銀）、4棒吉田正尚（紅襪）、5棒岡本和真（藍鳥）、6棒村上宗隆（白襪）、7棒牧秀悟（DeNA）、8棒源田壯亮（西武）、9棒捕手若月健矢（歐力士）。

日皇一家現身東蛋觀戰 大谷翔平拚3場連續開轟

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事今晚在東京巨蛋由日本隊「侍Japan」迎戰澳洲。這場比賽吸引日本皇室到場觀戰，日皇德仁、皇后雅子以及長女愛子公主一同現身球場。

這是日皇與皇后第3次現場觀看WBC賽事，前兩次是德仁皇太子時期，而日皇觀賞棒球國際賽的「天覽試合」，則是自1966年11月6日全日本隊對洛杉磯道奇以來，時隔約60年。

日本隊總教練井端弘和賽前受訪時表示，皇室蒞臨觀賽令人十分感激，「我們會在比賽結束前保持高度專注，打出日本風格的棒球。」

尋求衛冕的日本隊在本屆賽事開局氣勢如虹，已先後擊敗台灣與韓國，取得2連勝。效力於美國職棒洛杉磯道奇的球星大谷翔平更連續兩場比賽擊出全壘打，帶動日本隊攻勢。

日媒full-count報導，大谷今天在自由打擊練習時，15次揮棒中擊出9支越過全壘打牆的打球，其中一球更直擊右外野看台上方的照明設備，推測飛行距離約150公尺，展現驚人長打能力，甚至連即將對戰的澳洲選手也忍不住拿出手機拍攝。

大谷在前兩場比賽中均擊出全壘打，各界都在期待他是否能達成3場連續開轟紀錄。

此外，在日澳戰開始前，隨著台灣今天以5比4擊敗韓國，日本隊已提前確定晉級8強。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／日本激戰韓國逆轉勝 大谷翔平：誰贏都不奇怪

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

經典賽／大聯盟打者互轟 「日韓大戰」前五局5：5平手

經典賽／韓國監督柳志炫調整打線 力拚終結對日本連敗

相關新聞

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

經典賽／好多人都哭了…賽史對韓第一勝 曾豪駒：棒球就是這麼有趣

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

經典賽／費爾柴德讓台灣球迷瘋狂 表態願意再度接受中華隊邀請

中華隊今天靠張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）先後開轟，以及10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，終場以5：4擊敗南韓，保住晉級八強機會，費爾柴德連續兩天轟出全壘打，再度成為台灣球迷心目中的大英雄。

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

世界棒球經典賽開打20年，中華隊終於擊敗南韓隊了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。