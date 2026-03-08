經典賽／日本對戰澳洲 大谷翔平續扛第一棒

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事今晚由尋求衛冕的日本隊「侍Japan」對決澳洲。日本隊賽前公布先發打序，效力於洛杉磯道奇的大谷翔平連續第3場擔任「第1棒、指定打擊（DH）」，並由效力於科羅拉多洛磯的菅野智之擔任先發投手，力拚小組賽3連勝。

大谷在本屆賽事開局表現火熱。6日對戰台灣，他同樣以第1棒DH先發，在2局擊出右外野滿貫全壘打，全場3安打、5打點，成為日本隊取得首勝的重要功臣。7日對韓國之戰，他又在3局擊出右外野陽春全壘打，連續兩場開轟。

日媒Sponichi Annex報導，前兩場比賽，大谷6打數5安打，打擊率高達0.833，手感火燙。若本場再度開轟，他將成為2017年中田翔之後，「侍Japan」史上第2位在WBC達成連續3場全壘打的球員。

日本隊今天的比賽打線也做出調整。前兩戰擔任第2棒的近藤健介與第3棒的鈴木誠也互換棒次，鈴木升上第2棒，近藤則改打第3棒。近藤至今9個打席仍未敲出安打，能否在中心打線位置找回打擊手感備受關注。捕手則由首戰出場的若月健矢擔任。

另一方面，由於台灣今天在延長賽以5比4擊敗韓國，即使日本接下來兩場比賽全敗，小組戰績同為2勝2敗的球隊也只會是台灣或韓國。日本在對戰成績上都占優勢，因此已確定至少排名小組第2，在尚未對決澳洲之前，已提前確定晉級8強。

「侍Japan」先發打線如下：1棒大谷翔平（道奇）、2棒鈴木誠也（小熊）、3棒近藤健介（軟銀）、4棒吉田正尚（紅襪）、5棒岡本和真（藍鳥）、6棒村上宗隆（白襪）、7棒牧秀悟（DeNA）、8棒源田壯亮（西武）、9棒捕手若月健矢（歐力士）。

日皇一家現身東蛋觀戰 大谷翔平拚3場連續開轟

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事今晚在東京巨蛋由日本隊「侍Japan」迎戰澳洲。這場比賽吸引日本皇室到場觀戰，日皇德仁、皇后雅子以及長女愛子公主一同現身球場。

這是日皇與皇后第3次現場觀看WBC賽事，前兩次是德仁皇太子時期，而日皇觀賞棒球國際賽的「天覽試合」，則是自1966年11月6日全日本隊對洛杉磯道奇以來，時隔約60年。

日本隊總教練井端弘和賽前受訪時表示，皇室蒞臨觀賽令人十分感激，「我們會在比賽結束前保持高度專注，打出日本風格的棒球。」

尋求衛冕的日本隊在本屆賽事開局氣勢如虹，已先後擊敗台灣與韓國，取得2連勝。效力於美國職棒洛杉磯道奇的球星大谷翔平更連續兩場比賽擊出全壘打，帶動日本隊攻勢。

日媒full-count報導，大谷今天在自由打擊練習時，15次揮棒中擊出9支越過全壘打牆的打球，其中一球更直擊右外野看台上方的照明設備，推測飛行距離約150公尺，展現驚人長打能力，甚至連即將對戰的澳洲選手也忍不住拿出手機拍攝。

大谷在前兩場比賽中均擊出全壘打，各界都在期待他是否能達成3場連續開轟紀錄。

此外，在日澳戰開始前，隨著台灣今天以5比4擊敗韓國，日本隊已提前確定晉級8強。