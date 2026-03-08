經典賽／中華擊敗韓國 日本隊提前確定晉級8強

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事今天在東京巨蛋上演台韓戰，中華在延長賽以5比4擊敗韓國。隨著這場比賽結果出爐，日本隊「侍Japan」在今晚對決澳洲之前，已提前確定晉級8強。

今天台韓之戰由中華率先得分。2局上，張育成擊出陽春全壘打先馳得點；在韓國追平後不久，鄭宗哲也轟出一發陽春砲，再度取得領先。韓國則在6局下展開反擊。金倒永敲出2分砲，助韓國超前比數。

8局上，中華隊再度掀起攻勢，「費仔」費柴德（Stuart Fairchild）從中繼投手鄧寧（Dane Dunning）手中敲出2分砲，瞬間逆轉局面，讓中華以4比3再度領先。不過韓國隨後由金倒永敲出適時安打追平比數，雙方以4比4進入延長賽。延長10局，中華利用戰術短打成功攻下超前分，最終以5比4拿下勝利。

共同社報導，由於中華擊敗韓國，即使日本接下來兩場比賽全敗，小組戰績同為2勝2敗的球隊也只會是中華或韓國。日本在對戰成績上都占優勢，因此已確定至少排名小組第2，提前取得8強門票。