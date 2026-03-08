經典賽／中華擊敗韓國 日本隊提前確定晉級8強

快訊

中央社／ 記者戴雅真東京8日專電
Japan's Shohei Ohtani (L), Munetaka Murakami (R) and Kensuke Kondoh (bottom) warm up prior to the start of the World Baseball Classic (WBC) Pool C game between Japan and Australia at the Tokyo Dome in Tokyo on March 8, 2026. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP) 法國新聞社
世界棒球經典賽（WBC）C組賽事今天在東京巨蛋上演台韓戰，中華在延長賽以5比4擊敗韓國。隨著這場比賽結果出爐，日本隊「侍Japan」在今晚對決澳洲之前，已提前確定晉級8強。

今天台韓之戰由中華率先得分。2局上，張育成擊出陽春全壘打先馳得點；在韓國追平後不久，鄭宗哲也轟出一發陽春砲，再度取得領先。韓國則在6局下展開反擊。金倒永敲出2分砲，助韓國超前比數。

8局上，中華隊再度掀起攻勢，「費仔」費柴德（Stuart Fairchild）從中繼投手鄧寧（Dane Dunning）手中敲出2分砲，瞬間逆轉局面，讓中華以4比3再度領先。不過韓國隨後由金倒永敲出適時安打追平比數，雙方以4比4進入延長賽。延長10局，中華利用戰術短打成功攻下超前分，最終以5比4拿下勝利。

共同社報導，由於中華擊敗韓國，即使日本接下來兩場比賽全敗，小組戰績同為2勝2敗的球隊也只會是中華或韓國。日本在對戰成績上都占優勢，因此已確定至少排名小組第2，提前取得8強門票。

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

經典賽／好多人都哭了…賽史對韓第一勝 曾豪駒：棒球就是這麼有趣

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

經典賽／費爾柴德讓台灣球迷瘋狂 表態願意再度接受中華隊邀請

中華隊今天靠張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）先後開轟，以及10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，終場以5：4擊敗南韓，保住晉級八強機會，費爾柴德連續兩天轟出全壘打，再度成為台灣球迷心目中的大英雄。

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

世界棒球經典賽開打20年，中華隊終於擊敗南韓隊了。

