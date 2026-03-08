經典賽／日本「天覽試合」不能輸 日澳戰攸關台、韓命運

在本屆堪稱「經典」的台韓對決由中華隊拿下勝利後，衛冕軍日本隊提前確定收下晉級門票，成為今年賽會第一支8強隊伍，今晚對上澳洲之戰，將牽動C組第二名的走向，台、韓都要祈禱日本隊贏球。

日本隊在預賽前兩戰分別擊敗台灣、南韓隊，2勝0敗的戰績，在今天南韓隊敗給中華隊後，提前拿到8強資格，今晚與澳洲隊之戰，勝負則是要牽動台、韓、澳3隊的命運，若日本隊勝出，3隊都還有晉級機會；然而若日本隊不敵澳洲隊，澳洲隊將以分組第一之姿，與日本隊攜手晉級。

日本隊上屆賽事全勝奪冠，今年也要力拚重演同樣的戲碼，而今天對上澳洲隊之戰，日本隊還有另一「輸不得」的壓力，此戰為暌違60年的「天覽試合」，天皇親臨觀戰，日本球迷表示，「因為是天覽試合，絕對不能輸。」另外也有球迷留言，「要是輸了，會被台韓恨一輩子吧。」

日本隊今天由效力於大聯盟洛磯隊的投手菅野智之先發，回到他過去在讀賣巨人隊時期的主場東京巨蛋登板，日本隊打線也做了調整，昨天轟出雙響砲的鈴木誠也，此戰被排為先發第2棒，排在大谷翔平之後上場，前兩戰安打還沒開張的近藤健介，從第2棒移至第3棒。

澳洲隊已在前兩戰擊敗台灣、捷克隊，昨天休兵一天，今天由麥唐納（Connor MacDonald）先發上陣，若是今晚敗給日本隊，明天的韓澳之戰將會決定台、韓、澳誰能晉級。