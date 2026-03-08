經典賽／中華隊戰局不利展韌性 潘忠韋：漫畫畫不出來

快訊

中央社／ 台北8日電
中華隊打敗韓國。 特記者余承翰／東京攝影
中華隊打敗韓國。 特記者余承翰／東京攝影

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）預賽擊敗韓國隊收尾，尤其隊長陳傑憲帶傷跑回超前分，球評潘忠韋說：「漫畫都畫不出來的劇本。」在背負種種不利因素下，仍取得2場勝利果實。

中華隊在這屆經典賽先後以0比3、0比13敗給澳洲、日本隊，但昨天先以14比0擊敗捷克，今天又與韓國隊糾纏到延長賽第10局，最終靠著陳傑憲代跑跑回超前分，以5比4勝出，預賽取得2勝2敗。

潘忠韋分析，中華隊開打前出現「龍仔」龍（Jonathon Long）跟李灝宇2位傷兵，少了2位強悍右打者，是首戰打得辛苦的原因；後來又損失了陳傑憲這位好手，導致打線有些限制。

雖然教練、球員並未提及，不過潘忠韋認為有2點也是中華開局不利的原因，一個是官辦熱身賽少了一場，對於投打的手感、調整都有影響，另一點則是正式賽首場的主審判決，「好球不是球員預期的，無法精準選球下被迫出棒，導致結果不好。」

所幸在對捷克之戰，中華隊找回該有球風，潘忠韋說，該役有戰術執行、有盜壘、有長打，才能夠到今天對韓國延續手感，先以長打去施加壓力，尤其是對手逆轉後，費柴德（Stuart Fairchild）在韓國隊猶豫是不是要保送時，掌握契機打出全壘打，「我認為是比賽很重要的一點。」

而延長賽時，陳傑憲即使手指骨裂，還是上場擔任突破僵局制的二壘跑者，甚至透過2次短打跑回本壘，潘忠韋點出其中困難的地方，「他上去帶動全隊士氣，而且撲三壘時有可能導致二次傷害，但我想他已經忘在腦後，而最後的觸擊不是強迫取分，回到本壘需要他有精準判斷。」

至於投手方面，潘忠韋認為整體表現有超乎教練團預期，無論是徐若熙、古林睿煬能夠吃下局數、壓制對手，林昱珉在對捷克戰也吃下2.1局，「才能夠節省投手，對韓國時有很多好牌可以打。」而年輕投手如孫易磊、沙子宸、林維恩、莊陳仲敖也都在這次賽會嶄露頭角。

「前兩場打得很悶，有各種不利因素在身上。」潘忠韋說：「但最後球員、教練們能夠頂住壓力，才有勝利果實。」

經典賽／韓國不敵中華 韓媒找理由：晚接午休息不足打亂節奏

WBC經典賽台灣擊敗南韓 縣市首長大讚「史詩級」比賽

經典賽／中華晉級劇本兩條件！明天晚上韓澳大戰是關鍵

經典賽／陳傑憲帶傷跑回致勝分 日球迷感動、轉播單位說「Respect」

相關新聞

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

經典賽／好多人都哭了…賽史對韓第一勝 曾豪駒：棒球就是這麼有趣

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

經典賽／費爾柴德讓台灣球迷瘋狂 表態願意再度接受中華隊邀請

中華隊今天靠張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）先後開轟，以及10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，終場以5：4擊敗南韓，保住晉級八強機會，費爾柴德連續兩天轟出全壘打，再度成為台灣球迷心目中的大英雄。

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

世界棒球經典賽開打20年，中華隊終於擊敗南韓隊了。

