經典賽／中華隊戰局不利展韌性 潘忠韋：漫畫畫不出來

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）預賽擊敗韓國隊收尾，尤其隊長陳傑憲帶傷跑回超前分，球評潘忠韋說：「漫畫都畫不出來的劇本。」在背負種種不利因素下，仍取得2場勝利果實。

中華隊在這屆經典賽先後以0比3、0比13敗給澳洲、日本隊，但昨天先以14比0擊敗捷克，今天又與韓國隊糾纏到延長賽第10局，最終靠著陳傑憲代跑跑回超前分，以5比4勝出，預賽取得2勝2敗。

潘忠韋分析，中華隊開打前出現「龍仔」龍（Jonathon Long）跟李灝宇2位傷兵，少了2位強悍右打者，是首戰打得辛苦的原因；後來又損失了陳傑憲這位好手，導致打線有些限制。

雖然教練、球員並未提及，不過潘忠韋認為有2點也是中華開局不利的原因，一個是官辦熱身賽少了一場，對於投打的手感、調整都有影響，另一點則是正式賽首場的主審判決，「好球不是球員預期的，無法精準選球下被迫出棒，導致結果不好。」

所幸在對捷克之戰，中華隊找回該有球風，潘忠韋說，該役有戰術執行、有盜壘、有長打，才能夠到今天對韓國延續手感，先以長打去施加壓力，尤其是對手逆轉後，費柴德（Stuart Fairchild）在韓國隊猶豫是不是要保送時，掌握契機打出全壘打，「我認為是比賽很重要的一點。」

而延長賽時，陳傑憲即使手指骨裂，還是上場擔任突破僵局制的二壘跑者，甚至透過2次短打跑回本壘，潘忠韋點出其中困難的地方，「他上去帶動全隊士氣，而且撲三壘時有可能導致二次傷害，但我想他已經忘在腦後，而最後的觸擊不是強迫取分，回到本壘需要他有精準判斷。」

至於投手方面，潘忠韋認為整體表現有超乎教練團預期，無論是徐若熙、古林睿煬能夠吃下局數、壓制對手，林昱珉在對捷克戰也吃下2.1局，「才能夠節省投手，對韓國時有很多好牌可以打。」而年輕投手如孫易磊、沙子宸、林維恩、莊陳仲敖也都在這次賽會嶄露頭角。

「前兩場打得很悶，有各種不利因素在身上。」潘忠韋說：「但最後球員、教練們能夠頂住壓力，才有勝利果實。」