經典賽／中華選手贏球掉淚 韓國人也感動 「大家都一樣努力」

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今天力克韓國，賽後包括古林睿煬、張育成等球員放聲大哭的模樣，讓韓媒、韓國球迷感到相當震撼，「大家只是國籍不同，但都一樣是努力的選手。」

WBC台灣隊今天以5比4擊退韓國隊，「體育朝鮮」以「他們是不是更渴望勝利？」為標題報導，台灣選手在確定擊敗韓國之後，幾乎人人都流下大滴眼淚，「對他們而言，這是一場無比渴望的勝利，而韓國再次被逼到淘汰邊緣。」

報導提及，台灣在首戰意外被澳洲完封，隔天又被日本提前結束比賽，一開始就被逼到懸崖邊；之後台灣擊敗捷克起死回生，再與韓國激戰後險勝，重新燃起晉級希望。今天比賽結束後，電視轉播畫面特寫了台灣球員不斷落淚的畫面，其中先發投手古林睿煬也不斷拭淚。

對於台灣選手贏球後大哭的畫面，也有韓國球迷在社群媒體上直言，「雖然輸給台灣這個事實讓人很生氣，但跟我們國家一樣朝著勝利為目標前進的台灣選手，看到他們掉淚的模樣，感到非常心痛。」

這名韓國球迷也說：「其實只是國籍不同，大家都一樣是棒球選手，都一樣努力奔跑，而且在國外看到自家球迷來看球，一定更有負擔，真的辛苦了，台灣選手們。」也有韓國球迷表示，「看到台灣隊也不留遺憾地奔跑，真的很羨慕他們的眼淚。」

賽後隊長陳傑憲在記者會上表示，「在場上眼淚真的停不下來，我們沒有放棄，球迷也沒有放棄我們。」陳傑憲也強調，「很謝謝這麼棒的對手，讓我們打出這麼棒的比賽，真的很謝謝韓國隊。」而手指骨折仍奮力滑向三壘的陳傑憲，也讓韓媒相當感動。