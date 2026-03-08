快訊

經典賽／中華選手贏球掉淚 韓國人也感動 「大家都一樣努力」

中央社／ 首爾8日專電

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今天力克韓國，賽後包括古林睿煬、張育成等球員放聲大哭的模樣，讓韓媒、韓國球迷感到相當震撼，「大家只是國籍不同，但都一樣是努力的選手。」

WBC台灣隊今天以5比4擊退韓國隊，「體育朝鮮」以「他們是不是更渴望勝利？」為標題報導，台灣選手在確定擊敗韓國之後，幾乎人人都流下大滴眼淚，「對他們而言，這是一場無比渴望的勝利，而韓國再次被逼到淘汰邊緣。」

報導提及，台灣在首戰意外被澳洲完封，隔天又被日本提前結束比賽，一開始就被逼到懸崖邊；之後台灣擊敗捷克起死回生，再與韓國激戰後險勝，重新燃起晉級希望。今天比賽結束後，電視轉播畫面特寫了台灣球員不斷落淚的畫面，其中先發投手古林睿煬也不斷拭淚。

對於台灣選手贏球後大哭的畫面，也有韓國球迷在社群媒體上直言，「雖然輸給台灣這個事實讓人很生氣，但跟我們國家一樣朝著勝利為目標前進的台灣選手，看到他們掉淚的模樣，感到非常心痛。」

這名韓國球迷也說：「其實只是國籍不同，大家都一樣是棒球選手，都一樣努力奔跑，而且在國外看到自家球迷來看球，一定更有負擔，真的辛苦了，台灣選手們。」也有韓國球迷表示，「看到台灣隊也不留遺憾地奔跑，真的很羨慕他們的眼淚。」

賽後隊長陳傑憲在記者會上表示，「在場上眼淚真的停不下來，我們沒有放棄，球迷也沒有放棄我們。」陳傑憲也強調，「很謝謝這麼棒的對手，讓我們打出這麼棒的比賽，真的很謝謝韓國隊。」而手指骨折仍奮力滑向三壘的陳傑憲，也讓韓媒相當感動。

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

經典賽／好多人都哭了…賽史對韓第一勝 曾豪駒：棒球就是這麼有趣

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

經典賽／費爾柴德讓台灣球迷瘋狂 表態願意再度接受中華隊邀請

中華隊今天靠張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）先後開轟，以及10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，終場以5：4擊敗南韓，保住晉級八強機會，費爾柴德連續兩天轟出全壘打，再度成為台灣球迷心目中的大英雄。

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

世界棒球經典賽開打20年，中華隊終於擊敗南韓隊了。

