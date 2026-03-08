經典賽／韓國不敵中華 韓媒找理由：晚接午休息不足打亂節奏

快訊

中央社／ 東京8日專電
韓國不敵中華隊。 美聯社
世界棒球經典賽（WBC）C組賽事，韓國隊在關鍵戰役以4比5不敵中華，晉級情勢岌岌可危。韓媒分析認為，韓國隊賽程「晚接午」，休息時間不足、狀態調整困難，可能是導致球隊突然失去比賽節奏的重要原因。

韓聯社報導，韓國隊前一晚才在東京巨蛋與日本隊交手，結束比賽返回飯店時已接近午夜。隔天上午球隊前往球場進行簡短訓練，隨後中午立即開打。對於之前一直打晚場比賽的韓國隊而言，短時間內調整體能與比賽節奏並不容易。

相較之下，中華隊昨天中午以14比0擊敗捷克、7局提前結束外，也在那場比賽找回打擊手感，以較為充足的休息與良好狀態迎戰韓國。

不過韓媒也坦承，中華隊過去曾在沒有休息日情況下連續4天比賽，因此很難歸咎於賽程安排。

韓國今天打線明顯降溫，全場僅擊出4支安打，前4局更只有1支安打，始終難以打開進攻局面。

韓媒分析，球員在場上也出現多次細節失誤，專注力明顯下降，最終中華把握機會在延長賽取得關鍵分數，韓國則未能追平，以4比5吞下敗仗。

事實上，韓國隊在本屆賽事初期一度展現強大打擊火力。賽前與日本職棒歐力士猛牛的官方熱身賽中，韓國隊擊出10支安打，包含3支全壘打，攻下8分。C組首戰對捷克更靠4支全壘打以11比4大勝，其中效力於美國職棒休士頓太空人的惠康伯（Shay Whitcomb）甚至擊出連續打席全壘打。

7日對日本之戰，韓國雖以6比8落敗，但全場擊出9支安打，多於日本的7支。

賽後總教練柳志炫還表示，球隊攻擊火力保持良好，期待延續這股氣勢。然而在最關鍵的對中華之戰中，韓國打線突然熄火，也讓原本被視為晉級分水嶺的一戰最終失利。

目前韓國隊戰績為1勝2敗，晉級情勢陷入被動。9日將迎戰澳洲，爭取分組賽最後一戰的勝利與晉級希望。

截至今天下午，C組戰況為日本與澳洲同為2勝暫居前列，中華以2勝2敗暫列第3，韓國1勝2敗排名第4，捷克則苦吞3連敗。

日本晚間將與澳洲交手。若日本擊敗澳洲，而韓國在9日的小組賽最後一戰擊敗澳洲，則韓國、澳洲與中華將形成2勝2敗的3隊同戰績局面。

依照WBC規定，小組賽由勝率前兩名晉級8強。若出現戰績相同情況，首先比較彼此對戰成績；若仍無法分出高下，則以「最少失分率」（失分除以出局數）決定排名，且只計算同戰績球隊之間的比賽。

目前在相關對戰數據中，中華對韓國與澳洲兩戰共18局失7分；韓國對中華10局失5分；澳洲對中華9局則沒有失分。

因此，韓國若要超越中華與澳洲，必須在對澳洲的9局比賽中以至少5分差距取勝，同時失分不得超過2分，才能在失分率計算中取得優勢，取得8強門票。

