經典賽／史詩級台韓大戰關注度高 日本知名女歌手愛繆也感動：忍不住掉淚

中華隊今天在世界棒球經典賽延長第10局以5：4險勝南韓隊，許多日本球迷被台灣球員的奮戰精神感動，日本知名女歌手愛繆也在社群平台透露看到落淚。

「台灣隊長」陳傑憲首戰遭觸身球形成左手食指骨裂，今天與南韓關鍵戰，他在延長第10局代跑，頭部撲壘並使用受傷的左手摸到三壘壘包，安全上壘，隨後靠著強迫取分攻下致勝分，奮戰精神不只感動全台球迷，連日本網友都紛紛表達敬佩。

本屆經典賽不只日本比賽有熱度，許多日本球迷在NETFLIX刷起彈幕，日本知名女歌手愛繆也在社群平台透露有看台韓戰，她直呼：「台灣和韓國這場比賽真的太精彩了，看到都忍不住掉眼淚。」

愛繆擁有「金盞花」等多首名曲，曾多次登上日本紅白表演，去年也有來台開演唱會，累積許多粉絲。