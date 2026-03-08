快訊

經典賽／韓國老將柳賢振失投挨轟 坦言中華打者力量很強

中央社／ 首爾8日專電
韓國先發投手柳賢振。 路透
世界棒球經典賽（WBC）韓國隊老將柳賢振今天先發對中華投3局失1分，最後韓國敗下陣來，柳賢振坦言，一直以來都知道中華打者力量很強，但失投被敲全壘打「真的很可惜」。

根據韓聯社報導，近39歲的柳賢振國際賽經歷豐富，不過之前因為在美國職棒大聯盟、傷勢等因素，這次WBC是他久違16年再度披上國家隊戰袍。最終韓國隊不敵中華，報導指出，對於將邁入不惑之年的柳賢振而言，這屆可能成為他最後一次國家隊。

柳賢振賽後受訪時，神情也顯得相當凝重，他表示，「因為輸了比賽真的很可惜，只要輸球，不管誰表現好或不好，其實都變成沒有意義的事情。」

柳賢振在2局上被張育成敲出全壘打，對此柳賢振指出，一直都知道中華打者力量很強，一次失投就變成全壘打，真的很可惜。不過柳賢振也強調，希望球員們不要太著急，按照自己的實力一步一步把比賽打好就好。

而今天繳出2安打、3打點，有全壘打演出的金倒永表示，「對於輸球真的非常生氣也很可惜，也會想如果最後一個打席能再更細緻一點，會不會不一樣。」不過金倒永也強調，「事情已經過去了，會專注在下一場比賽，打者本來就應該多拿分數，明天（對澳洲）會更加努力。」

相關新聞

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

經典賽／好多人都哭了…賽史對韓第一勝 曾豪駒：棒球就是這麼有趣

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

經典賽／費爾柴德讓台灣球迷瘋狂 表態願意再度接受中華隊邀請

中華隊今天靠張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）先後開轟，以及10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，終場以5：4擊敗南韓，保住晉級八強機會，費爾柴德連續兩天轟出全壘打，再度成為台灣球迷心目中的大英雄。

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

世界棒球經典賽開打20年，中華隊終於擊敗南韓隊了。

