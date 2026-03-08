經典賽／韓國老將柳賢振失投挨轟 坦言中華打者力量很強

世界棒球經典賽（WBC）韓國隊老將柳賢振今天先發對中華投3局失1分，最後韓國敗下陣來，柳賢振坦言，一直以來都知道中華打者力量很強，但失投被敲全壘打「真的很可惜」。

根據韓聯社報導，近39歲的柳賢振國際賽經歷豐富，不過之前因為在美國職棒大聯盟、傷勢等因素，這次WBC是他久違16年再度披上國家隊戰袍。最終韓國隊不敵中華，報導指出，對於將邁入不惑之年的柳賢振而言，這屆可能成為他最後一次國家隊。

柳賢振賽後受訪時，神情也顯得相當凝重，他表示，「因為輸了比賽真的很可惜，只要輸球，不管誰表現好或不好，其實都變成沒有意義的事情。」

柳賢振在2局上被張育成敲出全壘打，對此柳賢振指出，一直都知道中華打者力量很強，一次失投就變成全壘打，真的很可惜。不過柳賢振也強調，希望球員們不要太著急，按照自己的實力一步一步把比賽打好就好。

而今天繳出2安打、3打點，有全壘打演出的金倒永表示，「對於輸球真的非常生氣也很可惜，也會想如果最後一個打席能再更細緻一點，會不會不一樣。」不過金倒永也強調，「事情已經過去了，會專注在下一場比賽，打者本來就應該多拿分數，明天（對澳洲）會更加努力。」