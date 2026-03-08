經典賽／本來不知隊友在哭什麼 林昱珉知道原因恍然大悟

快訊

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
中華隊投手林昱珉（左）昨天表現優異，隊長陳傑憲與他擊拳。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊投手林昱珉（左）昨天表現優異，隊長陳傑憲與他擊拳。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊今天在經典賽關鍵比賽以5：4擊敗南韓隊，「玉米」林昱珉受限於大會規定無法登板，在場邊賣力加油，賽後受訪談到贏球感想，他說：「不知他們（隊友）在哭什麼，後來才知我們從未在經典賽贏過南韓隊。」

中華隊終止經典賽對南韓隊4連敗，在東京巨蛋爆滿40584名觀眾前奪下對戰首勝；林昱珉表示，很開心被寫入另外一個歷史，之前是世界12強棒球賽，現在是經典賽首勝南韓隊，每個紀錄都有參與。

林昱珉前天對捷克隊之戰用30球完成2.1局任務，由於已經達到大會規定球數，必須休息1天，今天對南韓隊之戰確定無法登板。

他表示，首次參加經典賽，感覺張力很高，全隊今天克服壓力有這種表現，真的很厲害，「一直上上下下，得分被追平，再得分又被追平，覺得很刺激，這是很好的比賽，雙方都未鬆懈，贏南韓就是爽。」

林昱珉想對隊友說：「大家都辛苦了，現在就是等明天比賽結果，希望可以一起去邁阿密（前進八強），和你們一起打球、吃飯、聊天很開心。」

中華隊能否晉級八強還是未知數，命運操縱在別人手中，林昱珉說：「沒辦法改變什麼，一切順其自然，這一切都是安排好的，不會有太大情緒。」

經典賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

