圖輯／陳傑憲負傷代跑衝回致勝分 險勝南韓晉級還有希望

2026世界棒球經典賽中華隊今天在退無可退的情況下面對強敵南韓隊，靠著張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）的三支全壘打，與南韓隊一路糾纏，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲左手戴著護套，在突破僵局制中上場代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊，這也是中華隊第一次在經典賽擊敗南韓隊，結束賽史對戰4連敗。

2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊投手張奕化解失分危機後握拳慶祝。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊費爾柴德（Stuart Fairchild）敲出陽春全壘打，連兩天開轟。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽中華隊以5：4擊敗南韓隊，隊長陳傑憲（中）在延長賽上場代跑，利用強迫取分戰術跑回致勝分。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與南韓隊賽事，中華隊鄭宗哲敲出陽春全壘打。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊投手林凱威。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，隊長陳傑憲（左）延長賽上場代跑，利用強迫取分戰術跑回致勝分。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊費爾柴德（Stuart Fairchild）（右）與陳晨威（左）相撞後仍將球接進手套。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，賽後球員衝進場中相擁慶祝。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，球迷興奮地揮舞國旗慶祝。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，隊長陳傑憲延長賽上場代跑，利用隊友觸擊短打撲上三壘後振奮地大吼。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊賽事，賽後球員衝進場中慶祝。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，賽後林維恩高舉因傷退賽的龍恩與李灝宇的球衣。特派記者余承翰／東京攝影

先發投手古林睿煬。特派記者余承翰／攝影

2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與南韓隊賽事，中華隊投手林維恩。特派記者余承翰／東京攝影

費爾柴德第8局敲出兩分砲。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊江坤宇延長賽利用觸擊強迫取分。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊賽事，賽後球員在場中慶祝，投手孫易磊（中）激動地落淚。特派記者余承翰／東京攝影