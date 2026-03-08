經典賽／頭部滑壘+受傷左手觸壘 陳傑憲滑完才意識到危險

「台灣隊長」、停不下來的邊牧陳傑憲，即便左手食指骨折，今天依然在第10局突破僵局擔任二壘跑者，他笑說自己只剩下跑的功能，「我當然是最佳人選。」

此役兩隊全場互有往來，以4：4進入延長賽，令全場台灣球迷起雞皮疙瘩的調度出現在10局上，在突破僵局中，二壘跑者放上陳傑憲代跑，蔣少宏執行短打，南韓隊傳三壘沒抓到出局數，陳傑憲安全上壘，江坤宇執行強迫取分成功送回陳傑憲，中華隊此役的第4度超前，終於沒再錯過勝利。

談到第10局上場擔任二壘跑者，陳傑憲說是教練安排，「在那個局面下，我當然是最佳人選，因為我只剩跑的功能。」他說感謝教練的安排，在最後階段有辦法讓他上場，「我覺得至少我的腳程有貢獻到，這樣就不會對不起我自己。」

值得注意的畫面是蔣少宏執行短打的打席，南韓隊傳三壘，陳傑憲頭部滑壘且還是以受傷的左手先一步觸壘，下一秒才意識到太危險。

陳傑憲表示，「但有些時候真的在這種高張力情況下，你根本沒有辦法控制你自己想要做什麼事情，我也很開心自己在那個局面下沒有什麼顧慮，因為我如果用腳滑壘的話，我相信出局的機會比較大。」他說為了國家榮譽，下次自己還是會這麼做。