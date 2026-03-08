經典賽／2安3打點沒能當英雄 金倒永低頭受訪「非常生氣且遺憾」

南韓今天在世界棒球經典賽（WBC）與中華隊鏖戰到延長賽後以4：5落敗，2024年拿下韓職MVP的強打金倒永是陣中唯一敲雙安的打者，包括一發2分全壘打，敲回3分打點，對於輸球的結果，賽後他大嘆「非常生氣且遺憾」。

今天在東京巨蛋進行的台韓交手，兩隊比賽中互有來往，形成一場高張力的激戰，金倒永擔任開路先鋒，前兩打席沒表現，6局上面對林維恩轟出一發超前2分砲，8局下又從孫易磊手中擊出長打幫球隊追平比數。

然而延長賽第10局，南韓落後1分的局面下，金倒永在二壘有人時擊出右外野深遠飛球遭接殺，形成最後一個出局數，沒能再扮英雄，徒留遺憾收場。

賽後金倒永接受南韓媒體訪問時，低著頭表示：「一切都很可惜，會想如果開局能更集中一點的話，會是怎麼樣？如果最後一個打席可以打得更細膩一點的話？對於輸球這件事，感到非常生氣且遺憾。」

雖然失落，但明天還有一場關鍵的比賽要打，金倒永表示：「賽後立刻和隊友說要準備下一場，過去的事無法挽回，專注明天才是最重要的，遺憾就到今天為止，明天會集中精神應戰。」

南韓隊首戰大勝捷克隊，但昨天以2分差不敵日本隊，今天再吞下二連敗，戰績1勝2敗，想要避免連四屆經典賽預賽止步，明天面對澳洲不僅非贏不可，還有附帶的得失分條件，對此金倒永表示，對於分數怎麼計算沒有壓力，「打者本來就該盡可能多得分，明天會更加努力。」