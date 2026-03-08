快訊

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

不捨嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／孫易磊聽到國歌起雞皮疙瘩 感謝張奕連兩戰幫他解決局面

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊投手孫易磊。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊投手孫易磊。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊今天推出6名投手壓制南韓打線，拚到延長10局以5：4擊敗南韓隊，中繼投手孫易磊投1.2局失1分，盡全力完成投球任務，他說：「從賽前唱國歌開始就很有感觸。」

中華、南韓關鍵之戰，東京巨蛋湧進40584名觀眾，台灣球迷的人數壓倒性獲勝，再次展現「台灣主場」威力，孫易磊表示，聽到球迷大聲唱國歌，有起雞皮疙瘩的感覺，這對球隊幫助很大，「球場都是我們的人，在場上不會緊張。」

中華隊預賽2勝2敗結束，孫易磊出賽兩場，成為中華隊牛棚重要戰力；他表示，第一場比賽投不太好，今天這場有改進，「之前失投都被打出去，一出手就知沒有投到想要的位置，順理成章被打出去，這種比賽一球都不能失投。」

他表示，很感謝隊友，也要感謝張奕學長，自己兩次登板都由他接手解決局面，今天教練也提醒他，記得變換投球節奏，不要管前一場被打全壘打的事。

孫易磊特別感謝球迷來到東京巨蛋觀戰，他說，不管中華隊是好是壞都一直支持，所有人賣力幫全隊加油，真的不知該怎麼感謝他們。

2026世界棒球<a href='/search/tagging/2/經典賽' rel='經典賽' data-rel='/2/90869' class='tag'><strong>經典賽</strong></a>中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊投手孫易磊。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊投手孫易磊。特派記者余承翰／東京攝影

經典賽

延伸閱讀

經典賽／最難忘宋晟睿再見接殺 曾峻岳看到隊友也跟著哭了

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊抗韓成功 賴總統發聲謝謝所有台灣英雄

經典賽／感受台韓對決高張力 費爾柴德連兩戰開轟心態「別想做太多」

相關新聞

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

經典賽／好多人都哭了…賽史對韓第一勝 曾豪駒：棒球就是這麼有趣

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

世界棒球經典賽開打20年，中華隊終於擊敗南韓隊了。

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

面對強勁的對手南韓隊背水一戰，中華隊最終也打出一場經典戰役，拚到延長賽10局以5：4勝出，先發投手古林睿煬繳出4局失1分的好投撐場，拿下這場勝利後，他也流下感動的英雄淚，「最感動的比賽就是，我把自己感動了，也能感動其他人。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。