經典賽／孫易磊聽到國歌起雞皮疙瘩 感謝張奕連兩戰幫他解決局面

中華隊今天推出6名投手壓制南韓打線，拚到延長10局以5：4擊敗南韓隊，中繼投手孫易磊投1.2局失1分，盡全力完成投球任務，他說：「從賽前唱國歌開始就很有感觸。」

中華、南韓關鍵之戰，東京巨蛋湧進40584名觀眾，台灣球迷的人數壓倒性獲勝，再次展現「台灣主場」威力，孫易磊表示，聽到球迷大聲唱國歌，有起雞皮疙瘩的感覺，這對球隊幫助很大，「球場都是我們的人，在場上不會緊張。」

中華隊預賽2勝2敗結束，孫易磊出賽兩場，成為中華隊牛棚重要戰力；他表示，第一場比賽投不太好，今天這場有改進，「之前失投都被打出去，一出手就知沒有投到想要的位置，順理成章被打出去，這種比賽一球都不能失投。」

他表示，很感謝隊友，也要感謝張奕學長，自己兩次登板都由他接手解決局面，今天教練也提醒他，記得變換投球節奏，不要管前一場被打全壘打的事。

孫易磊特別感謝球迷來到東京巨蛋觀戰，他說，不管中華隊是好是壞都一直支持，所有人賣力幫全隊加油，真的不知該怎麼感謝他們。