經典賽／中華隊擊敗南韓、日本提前晉8強 日網友評：目前最精采一戰

中華隊在世界棒球經典賽延長賽以5：4險勝韓國隊，也間接使得日本確定率先晉級下一輪。有日本網友看轉播後評價台韓大戰，表示這是目前經典賽系列最精采的一場比賽，台灣隊長陳傑憲帶傷代跑撲上三壘，奮不顧身的精神令人動容。

日本Yahoo News底下許多網友留言表示，這真是一場非常精彩的比賽。雖然不是日本隊的白天場比賽，但現場觀眾仍相當多，說不定這是本屆賽事目前為止最激烈的一場，還說若不是日本Netflix有播出，當地無線電視台恐怕也不會轉播這場比賽。

有人表示，原本只是想打發時間隨便看看，沒想到比賽竟然演變成比分交替的拉鋸戰，氣氛相當火熱。看到台灣球員和球迷都激動落淚，讓人十分感動。

有網友提到，台灣球迷的加油聲非常震撼，整個東京巨蛋幾乎就像台灣主場一樣的氣氛。網友說，到目前為止，這場比賽可說是本屆賽事最精彩的一場。慶幸自己沒有出門，而是留在家把比賽看完。尤其是10局上半，台灣隊長陳傑憲即使手指骨折仍奮力頭部滑壘，完全不顧傷勢的拚勁，讓人看得熱血沸騰。

網友表示，過去常說日韓是永遠的競爭對手或宿敵，但隨著台灣實力提升，如今與韓國形成激烈對抗關係的，或許已經變成台灣了。也有人說，看完比賽感覺壽命縮短好幾年。如果晚上日本敗給澳洲，將導致台韓同時遭淘汰，所以「之後的事就交給日本吧！」

日本媒體《體育報知》指出，由於台灣擊敗韓國，使得日本即使尚未出戰晚間對澳洲之戰，也因為陸續擊敗台韓而確定取得C組前兩名席次，成為本屆首支晉級八強的球隊，也是經典賽史上首支連續6屆晉級八強的球隊。