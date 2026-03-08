經典賽／去年12月就知道要對南韓 林維恩曝林家正定心話語

20歲旅美左投林維恩，今天在經典賽面對南韓隊之戰上場，完成2.1局投球任務，賽後透露，早在去年12月就知道要投這一場。

中華隊今天打到延長10局以5：4擊敗南韓隊，此役安排的雙先發為古林睿煬、林維恩，林維恩第5局接手無人出局、一三壘有人危機，讓惠特康（Shay Whitcomb）打出游擊方向滾地球形成雙殺，南韓跑回追平分，再面對金周元飆K。

林維恩在第6局挨了金倒永的兩分砲，第7局則在投出保送後退場，最終中繼2.1局被敲1安打、失2分，送出4次三振。

「很早就知道要投這場，12月就知道，也等這場等滿久了。」林維恩透露，場下準備時，身體處於亢奮狀態，所以覺得熱得很快，「教練問我準備好了嗎？我說好了，本來以為（古林睿煬）會多丟一個打者，結果說這個就要上，就上去了。」

他不諱言，剛上去滿害怕，「因為滿久沒丟實戰，很怕沒有解決好或丟不好，可能會被球迷罵。」林家正則是告訴他：「你就丟啊！不要怕暴投，我一定會接起來。」最終成功拆解古林睿煬留在場上的危機，林維恩激動振奮，他說：「當然最好是無失分，最少就是掉一分，剛好自己也解決滿好的，想說激勵一下隊友。」

中華隊拿下經典賽史上面對南韓隊的第一勝，林維恩說：「人家很強，但我們也有實力去打敗他們。」至於賽後第一個抱了誰？他笑說：「我忘記我抱誰了。」