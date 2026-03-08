快訊

WBC最帥外援！「費仔」費爾柴德「顏值、實力全在線」還有超正金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

不捨嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／去年12月就知道要對南韓 林維恩曝林家正定心話語

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與南韓隊賽事，中華隊投手林維恩。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與南韓隊賽事，中華隊投手林維恩。特派記者余承翰／東京攝影

20歲旅美左投林維恩，今天在經典賽面對南韓隊之戰上場，完成2.1局投球任務，賽後透露，早在去年12月就知道要投這一場。

中華隊今天打到延長10局以5：4擊敗南韓隊，此役安排的雙先發為古林睿煬、林維恩，林維恩第5局接手無人出局、一三壘有人危機，讓惠特康（Shay Whitcomb）打出游擊方向滾地球形成雙殺，南韓跑回追平分，再面對金周元飆K。

林維恩在第6局挨了金倒永的兩分砲，第7局則在投出保送後退場，最終中繼2.1局被敲1安打、失2分，送出4次三振。

「很早就知道要投這場，12月就知道，也等這場等滿久了。」林維恩透露，場下準備時，身體處於亢奮狀態，所以覺得熱得很快，「教練問我準備好了嗎？我說好了，本來以為（古林睿煬）會多丟一個打者，結果說這個就要上，就上去了。」

他不諱言，剛上去滿害怕，「因為滿久沒丟實戰，很怕沒有解決好或丟不好，可能會被球迷罵。」林家正則是告訴他：「你就丟啊！不要怕暴投，我一定會接起來。」最終成功拆解古林睿煬留在場上的危機，林維恩激動振奮，他說：「當然最好是無失分，最少就是掉一分，剛好自己也解決滿好的，想說激勵一下隊友。」

中華隊拿下經典賽史上面對南韓隊的第一勝，林維恩說：「人家很強，但我們也有實力去打敗他們。」至於賽後第一個抱了誰？他笑說：「我忘記我抱誰了。」

經典賽

延伸閱讀

經典賽／最難忘宋晟睿再見接殺 曾峻岳看到隊友也跟著哭了

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

相關新聞

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

經典賽／好多人都哭了…賽史對韓第一勝 曾豪駒：棒球就是這麼有趣

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

世界棒球經典賽開打20年，中華隊終於擊敗南韓隊了。

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

面對強勁的對手南韓隊背水一戰，中華隊最終也打出一場經典戰役，拚到延長賽10局以5：4勝出，先發投手古林睿煬繳出4局失1分的好投撐場，拿下這場勝利後，他也流下感動的英雄淚，「最感動的比賽就是，我把自己感動了，也能感動其他人。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。