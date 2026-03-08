經典賽／中華晉級仍得看韓贏球 且要得8分、澳需得3分以上

快訊

中央社／ 台北8日電
中華隊勝韓國，但晉級仍有難度。 法國社
中華隊在世界棒球經典賽預賽2勝2敗作收，晉級希望放在明天韓澳對決，除要形成打擊戰、且韓國得大比分贏球，才能靠比較失分率勝出，總教練曾豪駒希望球員保持去邁阿密的心情。

中華今天歷經延長賽，10局打完以5比4擊敗韓國隊，韓國隊目前在C組預賽戰績為1勝2敗，而澳洲隊則是2勝0敗，中華要晉級的前提是今晚日本先擊敗澳洲隊，且明天韓國也打敗澳洲，才能形成台、韓、澳3隊均為2勝2敗、且對戰互咬。

根據大會規定，當對戰互咬時，先比較戰績持平隊伍之間的「對戰失分率」，因此中華對日本之戰狂丟13分不會被納入計算。

中華對韓、澳合計18局丟掉7分；韓國則是10局失5分；澳洲9局無失分；代表明天的韓澳戰，不僅韓國要擊敗澳洲，且韓國要得8分以上、澳洲需得3分以上，兩項條件同時成立，才是由中華晉級複賽。

能否晉級無法操之在己，曾豪駒在賽後記者會上表示，選手、教練們經歷這4天的高張力，希望大家明天好好休息、陪陪家人，「我們去看後面的機會，把可以去邁阿密的心情保持好。」

隊長陳傑憲也說，從在中華最後幾場自辦賽到現在，球隊都沒有好好休息過，自己明天會陪伴家人度過，「比賽不是我們能控制的，能控制就是把該準備的準備好，相信老天會給我們一個很棒的機會。」

經典賽

