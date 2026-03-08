經典賽／最難忘宋晟睿再見接殺 曾峻岳看到隊友也跟著哭了

中華隊今天在世界棒球經典賽拚到延長10局，以5：4擊敗南韓隊，保住晉級八強機會，曾峻岳10局下登板救援成功，為中華隊守住勝利，他說：「最難忘是宋晟睿接到球那一刻，這是最後出局數。」

今天賽前，中華隊在歷屆經典賽對南韓隊4戰全敗，此役打完正規9局，3次領先都被南韓隊追平比數，10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，攻下超前分，曾峻岳10局下用9顆球連續解決3名打者，宋晟睿在右外野區界外完成再見接殺。

曾峻岳表示，這場關鍵比賽比較感謝隊友，整場比賽都沒放棄，認真處理每一球，「看到他們哭，我也跟著哭了，這場比賽真的很不簡單。」

上屆經典賽表現不佳，曾峻岳談到脫胎換骨的原因，形容「人總會長大」，他表示，丟不好就要更加努力成長，才能在國際賽對付頂尖打者，也要感謝自己沒有放棄自己。