經典賽／賽前就擬定要押3位先發投手 南韓教頭：必勝的比賽卻沒贏

南韓隊把3名先發投手柳賢振、郭彬、唐寧（Dane Dunning）押在這一戰，卻沒能搶下面對中華隊的勝利，南韓媒體賽後關心明天面對澳洲隊還有什麼牌？總教練柳志炫表示，將由孫周永扛起面對澳洲隊一戰。

南韓隊已經連3屆止步經典賽預賽，本屆亟欲雪恥，而面對晚接午賽程連打日本、中華隊，韓媒事前已有許多討論是否該有抓放，以今天面對中華隊的出牌來說，南韓隊確實瞄準要全力打敗中華隊。

南韓此役依序推出柳賢振、郭彬、唐寧，都是設定先發投手的選手，一口氣打出3張牌，卻沒搶下這一勝。

柳志炫表示，這一場推出這3位投手，是賽前就已經擬定，「今天是我必須要贏的比賽，結果是沒有，但我們現在還是有機會可以晉級，我們會回去飯店後好好準備明天的比賽。」他也提到，中華隊一直都是強勁的對手，今天也打出一場很精彩的比賽，特別點名先發投手古林睿煬，「投了很長局數，對今天比賽帶來很大的影響。」