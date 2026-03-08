快訊

經典賽／本來不知隊友在哭什麼 林昱珉知道原因恍然大悟

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

經典賽／中華隊晉級劇本！明晚韓澳大戰是關鍵 滿足「2條件」前進邁阿密

經典賽／2勝2敗全命中！網紅薩摩耶「神預測」中華隊預賽戰績

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅薩摩耶「萊芙」精準預測中華隊戰績。 截自IG
網紅薩摩耶「萊芙」精準預測中華隊戰績。 截自IG

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）C組賽事最終戰對南韓打出「讓人感動」的一役。打線方面，靠著張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）接連開轟助威；投手群則由古林睿煬交出優質先發，並憑藉曾峻岳在延長賽「關門」成功，終場中華隊就以5：4驚險贏球，達成「抗韓」任務。而在正賽開打前，一隻網紅薩摩耶「萊芙」在IG上預測了中華隊4場比賽的對戰結果，後來該預測竟全部命中，讓不少網友事後朝聖該粉專，並直呼這「神預測」真的太誇張。

在5日中華隊WBC首戰對澳洲，雖然徐若熙交出無失分先發好投，但隨後接替上來的後援投手遭到澳洲打者柏金斯（Robbie Perkins）、巴札納（Travis Bazzana）砲擊，失掉3分，再加上中華隊打線全面熄火，全場僅有3支零星安打，最終就以0：3吞下首敗；隔日面對眾星雲集的日本隊，中華隊先是在2局上被日本打出「一波流」，痛失10分，緊接著在下一局又再掉分，終場就以0：13慘吞第2敗。

7日面對實力較次的捷克，中華隊打者終於有回溫跡象，首局先是靠著鄭宗哲的突襲短打打出氣勢，後續費爾柴德在2局上補上一支滿貫砲，奠定勝基，終場就以14：0擊潰捷克，取得開門紅。

今日，中華隊與南韓打出了一場精彩戰役，雙方互換領先，直到延長賽才分出勝負，中華隊先是在10局上強迫取分，下個半局推派「守護神」曾峻岳登板，成功壓制南韓打線，幫助中華隊以5：4擊敗南韓，拿下這場關鍵勝利。

回顧「萊芙」預測，中華隊在預賽4戰中，對澳洲、日本先是輸球，接著對捷克、南韓之戰都將拿下勝利。在今天對南韓獲勝之後，也完全應證了薩摩耶的「神預測」，不少網友也在賽後回顧這則貼文，並大讚狗狗的預測真的好準。

此役贏球後，中華隊率先完成C組預賽全部賽事，取得2勝2敗，仍保有晉級複賽希望。接下來，日本必須先擊敗澳洲，加上明天南韓贏澳洲，形成日本分組第一，台、韓、澳都是2勝2敗戰績且對戰互咬，將比較對戰失分率決定排名。若中華隊得失分佔優，將如願達成「前進邁阿密」夢想。

經典賽 中華隊

