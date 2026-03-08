經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

美籍台裔費爾柴德助陣中華隊，一舉成為關鍵戰力，前役面對捷克隊以滿貫砲成為中華隊攻勢的起爆劑，今天在第8局敲兩分砲，幫助中華隊逆轉戰局。

費爾柴德參與到中華隊歷史性的一勝，他表示，「我會說，這是我參與過最有趣的比賽之一，經過拉鋸來回、平手、進入延長賽，最後贏球，我要感謝我的隊友，整場比賽都有很棒的能量，當我們落後時能有所反擊，還有球迷的加油給我們更多能量，整場比賽的氣氛都非常好。」

費爾柴德表示，中華隊從0勝2敗打到2勝2敗，把該做的事情都完成了，接下來就是聽天由命。

中華隊預賽4場打完，能不能前進複賽接下來就是等待，若最終止步預賽，也代表費爾柴德這趟經典賽之旅已經打完最後一戰。

被問到大聯盟賽季與經典賽的差異，費爾柴德指出，雖然只有4場比賽、是第一輪賽事，但經典賽是國家之間的較量，情感更強烈、每一球的意義更大，與162場大聯盟賽事是不一樣的。