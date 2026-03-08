快訊

經典賽／中華隊台灣驕傲！蔣萬安曝與二寶三寶加油照...網讚一打二很強

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市長蔣萬今天透過臉書祝賀中華隊，並且貼出中午空檔跟二寶、三寶吃午餐，為台灣英雄加油吶喊的照片。網友也讚蔣市長「一打二也很強」。圖／引用自蔣萬安臉書
北市長蔣萬今天透過臉書祝賀中華隊，並且貼出中午空檔跟二寶、三寶吃午餐，為台灣英雄加油吶喊的照片。網友也讚蔣市長「一打二也很強」。圖／引用自蔣萬安臉書

世界棒球經典賽（WBC）中華隊戰勝韓國隊，北市長蔣萬安第一時間透過臉書祝賀，並且貼出中午空檔跟二寶、三寶吃午餐，為台灣英雄加油吶喊的緊張照片。網友除了在底下留言中華隊勝超開心，也發現蔣市長「一打二」很強。

蔣萬安今天上午第一場公開行程結束後，抓空檔與二寶、三寶一起看轉播為中華隊加油，果然中華隊戰勝韓國隊，蔣也在臉書開心貼出中午空檔跟二寶、三寶吃午餐，為台灣英雄加油吶喊的照片。

蔣萬安今天下午在臉書恭賀中華隊，並貼文說「謝謝中華隊，你們是台灣的驕傲！」「恭喜中華隊戰勝韓國！」

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

經典賽／好多人都哭了…賽史對韓第一勝 曾豪駒：棒球就是這麼有趣

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

世界棒球經典賽開打20年，中華隊終於擊敗南韓隊了。

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

面對強勁的對手南韓隊背水一戰，中華隊最終也打出一場經典戰役，拚到延長賽10局以5：4勝出，先發投手古林睿煬繳出4局失1分的好投撐場，拿下這場勝利後，他也流下感動的英雄淚，「最感動的比賽就是，我把自己感動了，也能感動其他人。」

