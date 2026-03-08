經典賽／中華隊台灣驕傲！蔣萬安曝與二寶三寶加油照...網讚一打二很強

世界棒球經典賽（WBC）中華隊戰勝韓國隊，北市長蔣萬安第一時間透過臉書祝賀，並且貼出中午空檔跟二寶、三寶吃午餐，為台灣英雄加油吶喊的緊張照片。網友除了在底下留言中華隊勝超開心，也發現蔣市長「一打二」很強。

蔣萬安今天上午第一場公開行程結束後，抓空檔與二寶、三寶一起看轉播為中華隊加油，果然中華隊戰勝韓國隊，蔣也在臉書開心貼出中午空檔跟二寶、三寶吃午餐，為台灣英雄加油吶喊的照片。

蔣萬安今天下午在臉書恭賀中華隊，並貼文說「謝謝中華隊，你們是台灣的驕傲！」「恭喜中華隊戰勝韓國！」