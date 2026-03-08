圖輯／5：4勝韓國 北車觀戰民眾嗨翻

世界棒球經典賽今天中華隊迎戰韓國隊，中華電信「全台集氣最強應援在中華」公播活動在台北車站舉行，轉播這場重要比賽，行政院院長卓榮泰以及許多球迷將台北車站大廳塞滿，支持中華隊，中華隊今天表現可圈可點，靠著張育成二局上率先開轟拿下一分領先，先發投手古林睿煬主投四局無失分，雖然5局下韓國隊一度追平，鄭宗哲6局上再度送上一記陽春砲，但韓國隊金倒永6局下轟出2分砲反超，8局上「費仔」費爾柴德轟2分全壘打，帶領中華隊再度超前，但下個半局韓國隊金倒永又敲二壘安打追平，進入10局延長賽突破僵局，「台灣隊長」陳傑憲帶傷代跑登上二壘，最終中華隊以5：4擊敗韓國隊，於台北車站觀戰民眾也嗨翻，慶祝聲此起彼落。

經典賽中華隊於東京巨蛋出戰韓國隊，最終5：4拿下勝利，行政院長卓榮泰（中）興奮慶祝。記者曾原信／攝影

經典賽中華隊於東京巨蛋出戰韓國隊，最終5：4拿下勝利，於台北車站觀看轉播的東園國小少棒隊成員興奮相擁。記者曾原信／攝影

經典賽中華隊於東京巨蛋出戰韓國隊，最終5：4拿下勝利，十局下一結束，台北車站觀戰民眾跳起來大呼，慶祝勝利。記者曾原信／攝影

經典賽中華隊於東京巨蛋出戰韓國隊，最終5：4拿下勝利，十局下一結束，台北車站觀戰民眾跳起來大呼，揮舞國旗慶祝。記者曾原信／攝影