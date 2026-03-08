經典賽／中華隊爆冷擊敗南韓 韓媒嘆：用光所有「必勝王牌」仍遭逆轉

面對強勁的對手南韓隊背水一戰，中華隊最終也打出一場經典戰役，拚到延長賽10局以5：4勝出，先發投手古林睿煬繳出4局失1分的好投撐場，拿下這場勝利後，他也流下感動的英雄淚，「最感動的比賽就是，我把自己感動了，也能感動其他人。」

2026-03-08 14:34