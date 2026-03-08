聽新聞
經典賽／中華隊爆冷擊敗南韓 韓媒嘆：用光所有「必勝王牌」仍遭逆轉
中華隊今天在世界棒球經典賽第10局以5：4險勝南韓隊，南韓目前1勝2敗陷入困境。韓媒「體育朝鮮」感嘆，動用所有「必勝王牌」後仍遭逆轉，吞下令人遺憾的一敗。
南韓今天對陣中華隊精銳盡出，三大王牌柳賢振、郭彬、唐寧（Dane Dunning）都登板投球，中華隊則是張育成、鄭宗哲和費爾柴德（Stuart Fairchild）開轟回應，延長賽再靠強迫取分戰術拿下致勝分，10局下由守護神曾峻岳守住勝利。
韓媒「體育朝鮮」直言，再陷首輪淘汰危機，韓國延長10局4：5不敵台灣，跌至分組第4，金倒永一人難撐大局。韓國隊動用所有「必勝王牌」後仍遭逆轉，吞下令人遺憾的一敗。
韓媒「Edaily」更狠批，「輸給台灣，紙老虎韓國面臨連4屆首輪淘汰危機。」
