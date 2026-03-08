聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／感受台韓對決高張力 費爾柴德連兩戰開轟心態「別想做太多」
中華隊今天對上南韓隊一戰，單場敲3轟，在延長賽10局以5：4擊敗勁敵南韓隊，台美混血強打費爾柴德（Stuart Fairchild）連續兩戰用全壘打挺身而出，替中華隊保住晉級生機，台、韓對決的高張力情勢，他也感受到了。
中華隊今天對南韓隊一戰沒有退路，想爭取晉級機會只能靠贏球，加上台、韓向來有如「世仇對決」般的氣氛，讓比賽從一開打到最後一個出局數，都維持在極度緊繃的狀態之中。
費爾柴德也感受到這樣的高張力，他提到，從比賽開打起，兩邊就呈現出這樣的感覺，雙方球迷也都非常熱情，而台灣球迷這幾場比賽都有到現場大力應援，給了中華隊前進的力量。
中華隊本屆賽會以0勝2敗開局，費爾柴德坦言，這對之後的比賽來說確實比較辛苦，但這兩場比賽都抱持一樣的心態，不要想著要做太多事情，維持簡單一點的想法，在場上專注於自己該做的事情就好。
費爾柴德昨天在對上捷克隊一戰，轟出一發驚天滿貫砲，替中華隊打開氣勢，最終拿下本屆經典賽的首勝；今天在8局上球隊1分落後時，他面對南韓隊陣中的韓裔大聯盟投手唐寧（Dane Dunning），再轟出發超前2分砲，連兩戰用全壘打做出關鍵貢獻。
費爾柴德賽後接受台灣轉播單位訪問時透露，自己本來就知道唐寧這名大聯盟球員，他是很好的投手，對於他所擁有的球路，像是滑球、二縫線、卡特球都有了解，而今天該打席對決時，抓準他一顆上飄的滑球，幸運擊出全壘打。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。