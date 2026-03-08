經典賽／好多人都哭了…賽史對韓第一勝 曾豪駒：棒球就是這麼有趣

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

中華隊此次經典賽一開始就諸事不順，龍恩、李灝宇兩大重砲相繼因傷退賽，還在第一場就傷了隊長陳傑憲，球場上的戰鬥從2連敗出發，漂亮贏下最後2場，保住晉級一線生機，接下來就是等待命運。

贏下這一場，多位選手忍不住落淚，曾豪駒說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂，我們一開始走得不順利，但到最後可以將大家凝聚在一起，共同打下最後兩場勝利，尤其今天這場。」

曾豪駒坦言，賽前就知道中華隊的機會處於弱勢，想要晉級，需要各種條件都到位，「但我們掌握機會，把機會留下來。」

至於賽史首度擊敗南韓隊，曾豪駒笑說：「我也是結束後才知道。」他說比賽只有專注當下，南韓隊每次在經典賽都是精銳盡出，這幾天也有看他們的比賽，實力確實強悍，只想著要怎麼去反擊，「最後我們成功了。」