經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

世界棒球經典賽開打20年，中華隊終於擊敗南韓隊了。

中華隊今天靠張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）先後開轟，以及10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，攻下致勝分，終場以5：4擊敗南韓隊，保住晉級八強機會。

經典賽2006年開打，中華隊在過去5屆賽事完全沒有贏過南韓隊，包括2006年0：2、 2009年0：9、2013年2：3、 2017年8：11落敗，今天終止對戰4連敗紀錄，贏得關鍵勝利，預賽戰績升至2勝2敗，南韓隊掉到1勝2敗。

中華隊在歷屆經典賽累積14支全壘打，張育成包辦3轟最多，費爾柴德2轟；前5屆10支全壘打依序是2006年陳鏞基、2013年彭政閔、陽岱鋼、2017年張志豪、林哲瑄、2023年張育成（2支）、吉力吉撈．鞏冠、林子偉、吳念庭。

其中陳鏞基對中國大陸隊、張育成對荷蘭隊、費爾柴德對捷克隊都是滿壘全壘打紀錄。