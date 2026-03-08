快訊

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

經典賽Live／10局下曾峻岳關門成功 中華延長賽5：4險勝南韓！

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
中華隊延長10局險勝南韓隊。特派記者余承翰／攝影
中華隊延長10局險勝南韓隊。特派記者余承翰／攝影

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

中華隊以2勝2敗完成預賽，能否晉級複賽還要看其他賽事結果，但此役已經確定先寫下新猷，這是中華隊第一次在經典賽擊敗南韓隊，結束賽史對戰4連敗。

中華隊此役由統一獅隊養成茁壯、外銷日職火腿隊的古林睿煬先發，強力壓制南韓打線，先發4局僅被敲2安打、失1分，失分來自第5局，保送安賢民開局，文保景纏鬥8球後敲安，在用球數59球之際退場，將一、三壘有人局面交給旅美左投林維恩，惠特康（Shay Whitcomb）打出游擊方向滾地球形成雙殺打，南韓跑回分數。

兩隊全場互有往來，中華隊靠第2局張育成陽春砲、第6局鄭宗哲陽春砲、第8局費爾柴德（Stuart Fairchild）兩分砲，三度超前戰局，卻都遭到金倒永摧毀優勢，先是第6局敲兩分砲，8局下再敲二壘打帶有1分打點，兩隊戰成4：4進入延長賽。

令全場台灣球迷起雞皮疙瘩的調度出現在10局上，在突破僵局中，二壘跑者放上陳傑憲代跑，蔣少宏執行短打，南韓隊傳三壘沒抓到出局數，江坤宇執行強迫取分成功送回陳傑憲，中華隊此役第4度超前，曾峻岳10局下登板凍結住南韓隊比分，終於艱辛守住這場勝利。

中華隊率先完成C組預賽，以2勝2敗作收，保有晉級希望，接下來必須日本擊敗澳洲，再加上明天南韓贏澳洲，如此將形成日本分組第一，台、韓、澳都是2勝2敗且對戰互咬，將比較對戰失分率決定排名。

世界棒球經典賽開打20年，中華隊終於擊敗南韓隊了。

經典賽／為經典賽而生！張育成對韓敲陽春砲 2屆已敲3轟

世界棒球經典賽，真的是屬於張育成的舞台！今天面對南韓隊在第二局從柳賢振手中敲出陽春砲，幫助中華隊先馳得點，參戰兩屆經典賽都留下全壘打紀錄。

經典賽／中華隊12轟張育成3轟最多 全壘打完整名單看這裡

世界棒球經典賽挑戰八強門票關鍵戰，「國防部長」張育成今天2局上砲轟南韓隊左投柳賢振，攻下全場第1分，這支全壘打也是中華隊在歷屆經典賽第12轟紀錄，張育成包辦3轟最多。

經典賽／大聯盟對決1打席遭三振 費爾柴德這次砲轟唐寧

攸關本屆世界棒球經典賽（WBC）C組晉級資格的台韓之戰，今天中午在東京巨蛋上演，兩隊難得的用全壘打互別苗頭，中華隊在8局上由費爾柴德（Stuart Fairchild）從南韓的韓裔大聯盟投手唐寧（Dane Dunning）手中敲出兩分彈，驚天一擊逆轉戰局。

經典賽／彭政閔形容柳賢振陰柔型 預測南韓3名主力投手全上

中華隊今天將在世界棒球經典賽對決南韓隊，成為爭取八強門票的關鍵比賽，這場比賽非贏不可；南韓隊推出前大聯盟投手柳賢振登板先發，中華隊打擊教練彭政閔表示，他就是陰柔型的投手，投球動作很柔軟，球都在本壘板兩側跑，控球相當好。

