經典賽／波多黎各延長賽苦戰 運動家好手再見轟逆轉巴拿馬

世界棒球經典賽分組賽事，波多黎各今天9局下先獲保送擠回追平分，然後第10局轟出再見全壘打，最終以4比3逆轉巴拿馬。另外眾星雲集的美國與委內瑞拉，則是分別輕取英國與以色列。

世界棒球經典賽（WBC）巴拿馬與波多黎各之戰，巴拿馬在第5局獲觸身球上壘後，連續2支二壘安打取得2比0領先；波多黎各在6局下也以連續安打加犧牲打扳回一城。

雙方戰至9局上結束，巴拿馬仍以2比1領先。不過9局下波多黎各憑安打與保送在2出局後形成滿壘，巴拿馬目前效命日本讀賣巨人的巴爾多納多（Alberto Baldonado）投出四壞球，讓波多黎各將比數追平。

第10局雙方進入突破僵局制，巴拿馬先以犧牲短打加安打將比數拉成3比2，不過波多黎各隨後以安打追平，然後在2人出局時，由美職奧克蘭運動家的赫爾奈茲（Darell Hernaiz）轟出再見全壘打，最終以4比3逆轉巴拿馬拿下分組二連勝。