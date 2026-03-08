快訊

經典賽／本來不知隊友在哭什麼 林昱珉知道原因恍然大悟

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

經典賽／中華隊晉級劇本！明晚韓澳大戰是關鍵 滿足「2條件」前進邁阿密

經典賽／波多黎各延長賽苦戰 運動家好手再見轟逆轉巴拿馬

中央社／ 綜合外電報導
波多黎各再見轟險勝巴拿馬。 法新社
波多黎各再見轟險勝巴拿馬。 法新社

世界棒球經典賽分組賽事，波多黎各今天9局下先獲保送擠回追平分，然後第10局轟出再見全壘打，最終以4比3逆轉巴拿馬。另外眾星雲集的美國與委內瑞拉，則是分別輕取英國與以色列。

世界棒球經典賽（WBC）巴拿馬與波多黎各之戰，巴拿馬在第5局獲觸身球上壘後，連續2支二壘安打取得2比0領先；波多黎各在6局下也以連續安打加犧牲打扳回一城。

雙方戰至9局上結束，巴拿馬仍以2比1領先。不過9局下波多黎各憑安打與保送在2出局後形成滿壘，巴拿馬目前效命日本讀賣巨人的巴爾多納多（Alberto Baldonado）投出四壞球，讓波多黎各將比數追平。

第10局雙方進入突破僵局制，巴拿馬先以犧牲短打加安打將比數拉成3比2，不過波多黎各隨後以安打追平，然後在2人出局時，由美職奧克蘭運動家的赫爾奈茲（Darell Hernaiz）轟出再見全壘打，最終以4比3逆轉巴拿馬拿下分組二連勝。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／史庫柏投第1球就挨轟成唯一失分 美國9：1解決英國

經典賽／阿比斯再見三分砲 荷蘭一棒擊沉逆轉尼加拉瓜

經典賽／日本激戰韓國逆轉勝 大谷翔平：誰贏都不奇怪

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

相關新聞

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，今天歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

經典賽／好多人都哭了…賽史對韓第一勝 曾豪駒：棒球就是這麼有趣

中華隊今天歷經10局激鬥以5：4擊球，這是在世界棒球經典賽史上首度對南韓隊贏球，打贏這一仗，賽後多位選手都激動落淚，總教練曾豪駒也說：「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」而他是在賽後才知道，這是中華隊賽史對南韓隊第一勝。

經典賽／費爾柴德讓台灣球迷瘋狂 表態願意再度接受中華隊邀請

中華隊今天靠張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）先後開轟，以及10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，終場以5：4擊敗南韓，保住晉級八強機會，費爾柴德連續兩天轟出全壘打，再度成為台灣球迷心目中的大英雄。

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

世界棒球經典賽開打20年，中華隊終於擊敗南韓隊了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。