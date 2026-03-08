快訊

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

經典賽Live／10局下曾峻岳關門成功 中華延長賽5：4險勝南韓！

經典賽／中華隊本屆賽事傷不停！國際轉播員戲稱：Taipei變Taipain

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊本屆WBC賽事3名傷兵，左起：陳傑憲、李灝宇、龍恩。 截自Threads
中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）可謂命運多舛，不僅賽前兩大旅美好手龍恩（Jonathon Long）、李灝宇接連因傷退賽；在5日正賽開打後，隊長陳傑憲也因觸身球導致手指受傷，這幾場比賽在場邊「作壁上觀」，無法出戰。其慘況也讓WBC國際轉播員玩起諧音梗，表示「Chinese Taipei變Chinese Taipain」（Pain的中文翻譯為疼痛）。

中華隊在正賽開打前的兩大傷兵，分別是效力小熊3A的混血好手龍恩，以及老虎小聯盟強打李灝宇。龍恩是在2月22日在大聯盟春訓熱身賽因與跑者擦撞後倒地，左手肘出現不適，最終經球團完整評估後，遺憾退出國家隊。李灝宇則是在日本宮崎熱身賽期間訓練時，傳出左側腹斜肌傷勢，後老虎球團為求保險起見，希望持續觀察，決定讓李灝宇因傷退出經典賽。

在5日中華隊對澳洲首戰，陳傑憲在在6局上被澳洲中繼左投奧洛林（Jack O'Loughlin）的一顆93.6哩（約150.6公里）失投速球K到手，導致左手食指遠端骨裂，雖然陳傑憲在這幾天都有參與球隊的打擊和守備練習，還在對捷克之戰賽前練習敲出3發全壘打，但從目前的手指傷勢狀況來看，陳傑憲仍無法獲得出賽機會。

鑒於本屆賽事中華隊所面臨的窘境，讓WBC國際轉播員也在轉播中玩起諧音梗，直呼「Chinese Taipei變Chinese Taipain」，這堪稱地獄級別的玩笑，讓不少支持中華隊的球迷們直呼「有梗」，但同時也覺得「心好痛」。

