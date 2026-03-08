經典賽／大聯盟對決1打席遭三振 費爾柴德這次砲轟唐寧

攸關本屆世界棒球經典賽（WBC）C組晉級資格的台韓之戰，今天中午在東京巨蛋上演，兩隊難得的用全壘打互別苗頭，中華隊在8局上由費爾柴德（Stuart Fairchild）從南韓的韓裔大聯盟投手唐寧（Dane Dunning）手中敲出兩分彈，驚天一擊逆轉戰局。

費爾柴德、唐寧都是兩隊在本屆經典賽找來強化戰力的大聯盟混血外援，兩人過去在大聯盟有過一次對決機會，2024年費爾柴德效力於紅人隊時，在4月8日對決當時替遊騎兵隊出賽的唐寧，面對一顆90英里的伸卡球遭到三振出局。

這是兩人在大聯盟唯一一次對決機會，而今天在經典賽的賽場，分別代表中華隊及南韓隊出賽，費爾柴德討回顏面，7局上從唐寧手中轟出一發超前比數的2分全壘打，繼前一天對捷克隊轟出滿貫砲後，個人連續兩天開轟。

中華隊今天前8局的所有得分都來自全壘打，張育成2局上陽春砲先馳得點，南韓隊則是在5局下靠保送、安打和滾地球追平戰局。6局上鄭宗哲再轟一發超前陽春砲，但6局下南韓隊靠金倒永2分彈反超比數，8局上費爾柴德2分彈要回領先，但南韓隊下半局又靠金倒永適時安打追平比數，8局打完4：4平手。