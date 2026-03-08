快訊

經典賽／張育成、鄭宗哲先後開轟 南韓緊咬中華隊6局逆轉戰局

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
鄭宗哲6局上轟出陽春砲，中華隊一度取得領先。特派記者余承翰／東京攝影
鄭宗哲6局上轟出陽春砲，中華隊一度取得領先。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊今天在世界棒球經典賽對決南韓隊，力拚預賽第2勝，爭取八強門票非贏不可，張育成2局上砲轟柳賢振，鄭宗哲6局上再轟郭彬，打完前6局暫以2：3落後。

中華隊打線面對柳賢振，2局上展開首波攻勢，張育成轟出左外野陽春全壘打，也是個人在最近兩屆經典賽第3轟紀錄；柳賢振投完3局退場，南韓推出「火球男」郭彬中繼，6局上被鄭宗哲轟出左外野陽春砲，這是鄭宗哲在經典賽首轟，也是中華隊歷年第13轟紀錄。

中華隊先發投手古林睿煬先發4局，只被揮出兩支安打、失1分，有效壓制南韓打線，最快球速飆到97英里（156公里）。

古林睿煬前4局讓南韓打線12上12下，5局下保送安賢民後，被文保景揮出安打形成一、三壘有人，中華隊教練團換上第2任投手林維恩，讓惠特康（Shay Whitcomb）揮出雙殺打、安賢民得分追平比數，接著三振金周元，瓦解南韓這半局攻勢。

鄭宗哲6局上面對郭彬，在滿球數後逮中96.6英里（155.5公里）速球，轟上中外野看台，再度取得2：1領先；但林維恩6局下被南韓開路先鋒金倒永轟出兩分砲，中華隊遭超前比數，兩隊繼續拉鋸戰。

鄭宗哲6局上轟出陽春砲，中華隊一度取得領先。特派記者余承翰／東京攝影
鄭宗哲6局上轟出陽春砲，中華隊一度取得領先。特派記者余承翰／東京攝影

